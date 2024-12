HORÓSCOPO DEL LUNES 9 DE DICIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

Vigila tu alimentación. Evita, en lo posible, todo aquello que sabes que te perjudica, y consume sólo lo que te conviene. Una dieta sana y algo de ejercicio te ayudarán a sentirte mucho mejor. Además, te conviene mantenerte alerta ante los consejos de quienes más saben.

Si te sientes herido o traicionado por personas en las que confiabas, plantéate los motivos de esa deslealtad. Quizá en algún momento no te comportaste con ellos como a ti te gusta ser tratado. Ahora pagas las consecuencias de tus actos.

Debes perseverar en tu trabajo y no dejarte abatir en el primer percance; cuentas con la protección de los astros que fortalecen tus decisiones en los momentos difíciles. Cuida tu vida íntima, no mires sólo hacia afuera.

Tras una etapa de cierto desasosiego, los temas profesionales tomarán por el camino de la tranquilidad, con bases suficientes para mejorar en un futuro inmediato, eso sí gracias a tu esfuerzo. Nadie te regalará nada.

Vivirás uno de esos días en los que tienes ganas de dejarlo todo atrás y no preocuparte más que de tu propio bienestar, tal vez estás barruntando unos días de descanso. Tu pareja será comprensiva, consciente de que necesitas un poco de oxígeno.

Mantén la calma y controla tus impulsos. Las tensiones, ansiedades y nervios de estos días pueden acabar repercutiendo muy negativamente en tu relación con los demás, y lo que es peor, en tu estado de salud. No seas rígido, ábrete al diálogo.

No es buen momento para intentar arreglar cosas mal planteadas en su lugar de trabajo. Espera mejor ocasión. quizá te muestres demasiado impulsivo queriendo imponer tus puntos de vista.

Recibirás buenas noticias por parte de tu círculo de amistades que pueden estar preparándote una sorpresa. En el amor, te servirás de tu sexto sentido para descubrir si tu pareja es sincera contigo. No te obsesiones con el tema.

Los nacidos bajo este signo pueden vivir hoy sensaciones agridulces en el medio laboral o familiar, porque a las buenas noticias propias contrarrestarán las malas para una persona cercana. Deberás apoyar en todo lo posible a tus amigos.

Surgirá una oportunidad en el plano amoroso que debes intentar no dejar escapar. Si algo te gusta y te interesa, lucha por conseguirlo y no te quedes esperando una iniciativa que puede no llevarse a cabo. Tendrás que ser más osado de lo que demuestras.

Debes tener más cuidado con los asuntos económicos y vigilar los gastos superfluos ya que puede surgir un revés con el que no contabas. Noticias de antiguos compañeros, que no veías desde hace tiempo.

En el terreno sentimental, tenderás a actuar de forma precipitada y apasionada. Muéstrate más reflexivo y considerado. Cuida tu piel, también es una parte del cuerpo que merece atención.