HORÓSCOPO DEL MARTES 14 DE ENERO

Por Ignacio Teodoro.

Tu día, perfectamente programado de la mañana a la tarde, podría irse al traste por algún pequeño cambio de horario o anulación de algún trayecto, si tienes que desplazarte. Alguna buena noticia compensará este contratiempo.

En el plano laboral lograrás cumplir todas las metas que te propongas y conseguirás con éxito alcanzar las cimas de tus propósitos. En lo sentimental, tu pareja se mostrará algo distante y quizá confusa. Puede que no le dedique mucho tiempo.

Los nacidos bajo el signo de Piscis pueden vivir hoy sensaciones agridulces en el medio laboral o familiar, porque a las buenas noticias propias contrarrestarán las malas para una persona cercana. Deberás apoyar en todo lo posible a tus amigos.

Hoy tienes la oportunidad de disculparte por ese desaire que le hiciste a tu pareja. No te ofendas si no acepta tus disculpas en un primer momento y sigue intentándolo. Tendrás suerte en tus labores diarias si tienes que jugarte algo a una carta.

Tal vez sea un día nublado o una noche de pesadillas, pero ni tú mismo sabrás por qué te levantas de tan mal talante. Los enfados con la gente de tu alrededor no tardarán en llegar.

Por mucho que te cueste, en todos los sentidos, deberás dedicar algunas horas de tu tiempo libre a hacer las cuentas necesarias para ajustar tu presupuesto a la temida visita al dentista. No permitas que se convierta en un problema más grave que la simple estética.

Lograrás superar los altibajos en el trabajo; sólo es una cuestión de tiempo para hacerte con el puesto que te mereces. Trata de mantener la mente abierta y estar lo más relajado posible y conseguirás todo lo que te propongas. No te desanimes.

Si hasta ahora estabas sólo, puedes tener muy cerca la oportunidad que estabas buscando para iniciar una relación sentimental. El romanticismo y la fe en el amor están contigo, pero tampoco dejes que nublen totalmente tu percepción de las cosas, por si las moscas.

Aunque, aparentemente, todo te vaya razonablemente bien, no debes confiarte en exceso. Muchas veces, el mejor momento para acometer cambios importantes, sean de la índole que sean, es cuando no hay una aparente necesidad de hacerlos.

No caigas en la trampa de entrar de lleno en una discusión familiar en la que no tienes por qué meterte. Realmente no tendrás nada que decir, así es que es mejor que te mantengas al margen mientras no te impliquen directamente.

El amor está pasando un momento de cambios en la vida de los Escorpio. No hay grandes cambios pero sí parece que puede haberlos en los próximos días si no varía la dirección de Júpiter. Por lo demás, cuídate de comer demasiada grasa, no te caerá bien.

No deberías intentar perder peso a las bravas ni obsesionarte con ello, porque la debilidad y el malestar pueden afectar a aspectos de tu vida de los que ahora tienes que estar muy pendiente.