HORÓSCOPO DEL MARTES 28 DE ENERO

Por Ignacio Teodoro.

Los astros te traen una época de cambio en una fase determinante de tu vida; uno de ellos será de carácter íntimo y afectará a tu forma de ver la vida, a enfocar y planificar las cosas de forma distinta. En el plano laboral se cierra un ciclo para recomenzar desde cero con nuevos proyectos.

Vigila bien a tu alrededor. Alguien está dispuesto a hacerte una buena jugarreta, pero sería un error buscar lo confrontación será más bien una lucha soterrada, en la que tendrás que utilizar la astucia.

La suerte aparecerá en tu signo, pero si lo analizas con atención verás que, en la mayoría de ocasiones, en la fortuna es también muy importante el resultado de la constancia y el trabajo de planificar las cosas a su debido tiempo.

La generosidad y el altruismo mandan en ti. Hoy te sentirás más generoso que de costumbre, para alegría de quienes te rodean. No cederás a esa tentación, tan habitual en ti, de ofuscarte por pequeños contratiempos que, en realidad, no tienen importancia.

Un traslado forzoso, un cambio de departamento o simplemente novedades en las funciones que hasta ahora desempeñabas va a ponerte de mal humor. Tu vida privada se verá afectada por ello y tendrás que echarte a las espaldas las quejas de tu familia.

Acontecimientos familiares pondrán a los nativos de Cáncer ante una prueba complicada, en la que deberán contar con el apoyo de todos para salir indemnes. Comprobarán quién está realmente a su lado y quién no.

Llegan momentos bastante interesantes en el plano afectivo, con novedades relacionadas con tu pareja, posiblemente un cambio de actitud con respecto a tus deseos más íntimos, esos que en escasas ocasiones te has atrevido a explicar.

El trabajo puede parecerte un auténtico castigo si no encaras tu tarea de una forma más constructiva. Trata de ver el lado positivo de las cosas. Respecto a la salud, vigila un poco tu alimentación, que el estrés no te impida llevar las comidas como es debido.

Llegan posibilidades de ganar dinero con inversiones inmobiliarias, pero tendrás que tener en cuenta la necesidad de una seguimiento de las operaciones, si no estás encima todo puede; desconfía en general de propuestas de gente poco conocida.

Hoy tiendes a buscar nuevos caminos, que, en alguien como tú, son insólitamente creativos e innovadores. Tu imaginación estará muy despierta: aprovéchalo con inteligencia, aplicando esa especial sensibilidad a algún tipo de actividad creativa o artística.

En lo profesional, tendrás que hacer uso de toda tu capacidad de liderazgo para comandar una determinada empresa. De tu diplomacia y tacto dependerá en buena medida que podáis superar este escollo sin demasiados conflictos.

Es posible que sientas que has caído en un hoyo sin fondo, pero no resuelves nada compadeciéndote de ti mismo. Debes sacar toda tu fuerza y energía para salir adelante. Busca el apoyo familiar, que no te defraudará.