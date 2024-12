HORÓSCOPO DEL MARTES 31 DE DICIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

Tus principales problemas en estos días tienen que ver con tu estado de salud. La acumulación de tensiones te afecta muy negativamente, así que intenta alejarte de las cosas que sabes que te estresan. Busca actividades que te relajen.

Te sentirás muy cariñoso con tu pareja: las preocupaciones de los últimos días quedan atrás, al menos momentáneamente, y necesitarás prestar más atención a tu media naranja. Sabrá agradecértelo. Aprovecha para proponerle algo nuevo, ejemplo un viaje exótico.

Una parte de tu personalidad se vuelve arisca si te llevan la contraria sin razón o conocimientos sobre lo que se habla, pero deberás capear el temporal con una sonrisa si no quieres arruinar una reunión de un día como el de hoy, propio del entendimiento y el buen rollo.

Deberás decidir entre el bien propio o el común, que el primer caso será inmediato y en el segundo más dilatado en el tiempo. Tendrás que poner encima de la mesa cuestiones como la amistad con un compañero para jugar esta partida.

Tendrás que optar por el acercamiento a los miembros de tu familia con los que te has distanciado últimamente. Los acontecimientos de los últimos días te han puesto frente al espejo y has comprobado que no merece la pena ir al enfrentamiento.

No dejarás que nada estropee hoy un fantástico día, lleno de sorpresas, alegrías y buenas noticias. Todo será de tu agrado, nada parecerá estar en tu contra y, aunque lo estuviera, tú lo convertirías en un pequeño incidente.

Puedes tener una visita inesperada de alguien a quien no ves desde hace mucho tiempo. Será agradable, pero no confíes en todo lo que te cuente. La cabeza o el estómago te pueden dar problemas desde la mañana. Practica actividades al aire libre y goza del descanso.

Jornada muy abierta a los contactos sentimentales, si te mueves en el terreno de los que buscan. Nuevos contactos pueden abrir las puertas a personas de gran interés para ti; si estás metido de lleno en un compromiso, mejor mantenerse al margen.

Querrás gustar a todo el mundo y parecer perfecto, pero eso es imposible. La simpatía es siempre muy agradable, pero en ocasiones es mejor saber cortar a tiempo y poner las cosas y a la gente en su sitio.

Momento ideal para iniciar relaciones de todo tipo y crear vínculos con las personas a las que quieres. Incluso pueden sonar campanas de boda o plantearse tener un bebé. Recibirás la llamada de un amigo que te llenará de felicidad.

Ceder y conceder victorias parciales en el terreno afectivo también forma parte del juego amoroso. No seas siempre quien consigue la victoria. Trata de pensar un poco en los demás, también vale lo mismo para los amigos y la familia.

Tendrás que extremar las precauciones y averiguar los verdaderos sentimientos de alguien que se interesa por ti antes de dar un paso en falso. Tu situación profesional no pasa por los mejores momentos, trata de que no se te note demasiado.