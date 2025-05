Por: Ignacio Teodoro

Cada día es una oportunidad para reinventarte. Hoy puedes romper viejos patrones y abrirte a nuevas formas de pensar y ser. La creatividad será tu aliada.

Consulte tu afirmación del día y horóscopo del miércoles 21 de mayo.

Afirmación del día:

“Cada pensamiento nuevo me abre puertas que nunca imaginé.”

Jornada de reflexión sobre tus expectativas profesionales; meditarás acerca del camino que quieres tomar y te mostrarás muy práctico y seguro en tus decisiones. Tu relación de pareja parece que se está enfriando; toma medidas al respecto.

Contarás hoy con la inestimable ayuda de la fortuna para tus compras más importantes. Hallarás lo que buscas a buen precio y tendrás gratificaciones diversas por ello, de tu pareja o de tu familia.

No estarás muy pendiente de los que tienes alrededor, pero es que hoy es el día en el que debes examinarte a ti mismo. Buen momento para ocuparte de los que más te necesitan, quizá pensando en ellos tengas ideas para abordar cambios personales.

Vivencias del pasado volverán a ti de forma lenta pero implacable, probablemente relacionada con alguna reunión familiar. Día difícil, porque será complicado que te concentres en otras cosas que no sean tus recuerdos, pero procura compartirlos.

Buen momento para todo lo relacionado con tu economía. Parece bastante probable que tu situación, en general, mejore en los próximos días, gracias a una oferta de trabajo o una inesperada inyección monetaria.

Persigues un asunto relacionado con tu economía desde hace bastante tiempo; hoy podrías estar muy intuitivo en este terreno y conseguir lo que te propones con éxito. En lo personal, tienes un problema que resolver. No lo dejes correr.

El tiempo pasará rápidamente y llegará la noche sin que hayas cumplido todos tus objetivos. El trabajo requerirá mucho esfuerzo y dejará poco espacio para los asuntos familiares. Estos también necesitarán atención, pero probablemente sean los más perjudicados.

Necesitarás el asesoramiento de una persona de tu pasado que fue clave en tu carrera profesional. Te ayudará a seguir adelante con seguridad. Tu pareja se sentirá desplazada y un poco abandonada si no le prestas la debida atención.

Aunque tu personalidad no se lleva bien con los gestos agresivos, y no digamos ya violentos, es posible que sorprendas a los demás con una inesperada explosión de ira. Mantén a raya tus emociones, y procura no alterarte.

Podrías tener hoy la oportunidad de conocer a personas con quien te unen muchos intereses en lo profesional o en lo privado, así es que te convendrá mostrarte más receptivo de lo habitual.

Oportunidades para crear tus propios diseños, te muevas en el ambiente que te muevas. Tanto en cuestiones domésticas como en las culinarias o decorativas tienes ideas fantásticas que están esperando a ser representadas. Tus sueños pueden ayudar.

Tendencia a hiperactividad que te llevará a un estado de nervios que sólo serás capaz de controlar trabajando o haciendo ejercicio físico. Ninguna de las dos cosas te aportará gratificación personal alguna, pero en el trabajo lo agradecerán.