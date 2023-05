IBOATNYC, LA PRIMERA FIESTA DE YATE DE MANHATTAN ARRANCA EL VERANO 2023

iBoatNYC, la principal agencia de marketing y entretenimiento que se especializa en experiencias de yates de varios géneros para turistas y locales por igual, presentó recientemente su próxima programación de primavera y verano.

Nueva York – Con más de 150 espectáculos con los mejores talentos internacionales en Nueva York, San Diego, Filadelfia y Chicago, iBoatNYC está listo para ofrecer una experiencia de entretenimiento sensacional a bordo de lujosos yates que navegan por las pintorescas aguas de Manhattan. Después de una temporada destacada de 2022 que les dio la bienvenida a una mezcla diversa de artistas increíbles, incluidos Acraze, Don Diablo, Bassjackers, Chromeo, CID, Dreamstate, Fabolous, DVBBS, Fabolous, Flosstradamus, BLOND:ISH, Jawns, Juelz, Wooli y muchos más. , iBoatNYC está encantado de zarpar una vez más con su amplia lista de próximas actuaciones de verano.

Con casi 600 cruceros de conciertos con entradas agotadas, iBoatNYC se ha convertido en sinónimo de experiencias de entretenimiento únicas, adaptadas tanto a los turistas como a los habitantes de la ciudad. La temporada 2023 no es una excepción, ya que ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento que incluyen Tribute Parties, Bass Boats, celebraciones navideñas, series de conciertos y fiestas inolvidables. Entre estos, los Tribute Parties de iBoatNYC se destacan como la máxima celebración de artistas legendarios como ABBA, la estrella de Reggaeton J Balvin, Daft Punk, Notorious B.I.G y más. Además, iBoatNYC planea eventos emocionantes para varios días festivos para celebrar la próspera cultura del crisol de culturas de Nueva York. Estos incluyen “Salsa On The Hudson” para el Cinco de Mayo, “STUDIO BROS Boat Party” en conmemoración del Día de Portugal el 6/10, y su buque insignia “4th of July Fireworks Yacht Cruise”, que atrae a miles de visitantes cada año. Estos eventos temáticos brindan a los fanáticos una oportunidad única de reunirse y disfrutar de la música de sus artistas favoritos en un ambiente animado y atractivo. Con un historial comprobado de organización exitosa de fiestas de primer nivel, iBoatNYC garantiza una experiencia emocionante para todos los asistentes. Los próximos eventos centrados en el talento incluyen Ne-Yo: The Boat Ride el 12 de mayo, Bruno Martini: House Matters el 24 de junio, United We Groove: Kristina Sky el 7 de julio y muchos más.

La serie Bass Boat de iBoatNYC lleva las experiencias de conciertos a un nivel completamente nuevo, mostrando algunos de los nombres más importantes de la música bass. Con sistemas de sonido de vanguardia, iluminación de última generación y una producción de primer nivel, iBoatNYC transforma sus embarcaciones en el mejor destino de fiesta en el agua. La serie comenzó con una explosión, presentando a GHASTLY presenta GHENGAR y JKYL & HYDE, y los próximos eventos de Bass Boat incluyen actuaciones estelares del legendario DJ y productor israelí Borgore el 6/2 y el jefe del sello Circus Records, Flux Pavillion, el 6/3, con más que se anunciará.

Desde su lanzamiento en 2010 como una fiesta en barco para 150 personas, iBoatNYC ha evolucionado y mejorado continuamente sus servicios. Su asociación exclusiva con Hornblower Cruises & Events les ha permitido ofrecer espacio para eventos en sus yates. Los yates Hornblower Infinity y Hornblower Serenity cuentan con una producción de primer nivel con pistas de baile colosales, paredes LED y efectos especiales, creando un escenario verdaderamente memorable para actuaciones de música en vivo. El SkyDeck del Hornblower Infinity Yacht, con su espacio al aire libre que cuenta con láseres y máquinas de niebla, crea una atmósfera electrizante que complementa perfectamente el telón de fondo de la Estatua de la Libertad. Mientras tanto, las vistas panorámicas del horizonte de la ciudad del Hornblower Serenity Yacht, combinadas con impresionantes muebles, láseres, cabezas móviles y máquinas de niebla, brindan una experiencia inolvidable al aire libre.

Ya sea un entusiasta de la música electrónica con una apreciación particular por los géneros de bajo pesado o simplemente buscando una noche de baile sin parar y energía positiva, Bass Boat Series de iBoatNYC promete brindar una experiencia inolvidable que dejará a los asistentes con ganas de más.

“El Bote De Reggaeton”

Su serie “El Bote De Reggaeton” comienza este sábado 27 de mayo con la actuación estelar de la leyenda puertorriqueña del reggaeton J Alvarez. El 9/6, la serie continúa con la sensación colombiana Kevin Roldán, seguido por YERAS en el Mega Yate el 21/7 en honor al Día de la Independencia de Colombia. Para las tres fiestas, el yate Hornblower de élite de iBoat partirá del Muelle 40 a las 10:30 p. m. y navegará por el río Hudson hasta la 1:30 a. m.