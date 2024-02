Il Divo celebra su 20 aniversario con su nuevo álbum “XX” y una gira mundial

El tenor suizo Urs Bühler, en conversación con EFE en perfecto español, explica que los integrantes buscaban crear un trabajo "cinematográfico y épico" para marcar el hito, una tarea complicada dada la vasta trayectoria del grupo y las "grandes canciones" que han grabado.

Nora Quintanilla

Nueva York – El cuarteto de ópera pop Il Divo celebra su 20 aniversario con “XX”, su nuevo álbum que sale hoy a la venta con un repertorio “épico” de temas propios y versiones, y que presentarán pronto en una gira mundial con muchas ganas de emocionar a sus fans.

“XX” es resultado de lo que Bühler llama entre risas el “test del perfume”, una idea del también tenor Sébastien Izambard, francés: pusieron las canciones candidatas en el camerino y buscaron unanimidad, un “me gusta o no me gusta”, hasta que un año y medio después tenían diez finalistas.

“Hemos intentado hacer un sonido claro de Il Divo con una gran orquesta y las grandes voces de los cuatro, pero haciendo el sonido un poco más 2024, con unos efectos un poco más modernos”, destaca el suizo, para lo que han contado el premiado productor Carlos Fernando López.

A la formación se sumó en 2023 por el barítono estadounidense Steven LaBrie tras el fallecimiento del español Carlos Marín por covid-19 a finales de 2021, un nuevo hermano a quien halagan por su voz, su interpretación “con mucho corazón” y en general, porque es “un buen hombre”, comenta.

Il Divo imprimen su carácter a éxitos como “Perfect” de Ed Sheeran, que es el actual sencillo; “Crazy” de Gnarls Barkley, que fue el anterior; “Hoy tengo ganas de ti” de Miguel Gallardo; o el rompedor “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.

A esa lista se añaden “Always on my mind” de Brenda Lee y Elvis Presley, en inglés e italiano, y “I have nothing” de Whitney Houston, en español, así como una composición original titulada “Despertar sin ti”.

“Vivimos la música en el momento”

A partir del 30 de abril empezarán una gira mundial del álbum desde Latinoamérica, donde tienen a sus fans más “ruidosos” y “apasionados”, comenzando con cinco conciertos en México y pasando por El Salvador, Guatemala, Honduras y Brasil, que servirán de termómetro para conocer el “impacto” del nuevo disco.

“Siempre hay muchísima gente para quien es la primera vez en un concierto de Il Divo, y eso después de 20 años en el ‘business’ me parece muy positivo: hay gente nueva que se interesa por lo que hacemos”, dice Bühler.

Después, el 6 de julio y hasta principios de agosto, Il Divo estará actuando por todo Estados Unidos con una veintena de fechas, y la idea es seguir por el todo el mundo, incluyendo Europa, en septiembre y octubre, y más adelante Australia y las regiones de Asia y África.

Y es que esa conexión con la audiencia es uno de los motores que mueve al grupo, que ha aprendido mucho a lo largo de su trayectoria: “Siempre hay algo que no va como imaginabas y tienes que adaptarte, ser fuerte, luchar… pero saber el premio que te da tu trabajo es muy bonito”, abunda el líder.

“Poder estar en el escenario todavía, cantar, intercambiar estas emociones con un público que las recibe y las disfruta… Eso es maravilloso. Vivimos la música que cantamos en ese momento (…) se une toda la sala en el mismo espíritu, en el mismo rollo, y es una sensación muy intensa”, expresa.

En ese sentido, el grupo, que canta sobre todo en español, italiano e inglés, asegura que la emoción es capaz de atravesar las barreras de los idiomas: “Es lo que queremos transmitir y se puede hacer sin entender cada palabra, tenemos pruebas desde hace 20 años de que funciona perfectamente”, apostilla. EFE