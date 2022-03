Il Divo presentará en Puerto Rico tributo a Carlos Marín

¡Por fin la espera terminó! Las voces de IL DIVO se juntarán nuevamente para un concierto memorable que se llevará a cabo el jueves 19 de mayo en el Coca-Cola Music Hall.

Nueva York – IL DIVO debutó en el 2014 con su disco homónimo y presentó una mezcla innovadora de ópera y pop, además de otros géneros. Rápidamente se convirtió en el grupo de mayor relevancia mundial dentro de la música clásico-moderna. Estaba compuesto por el español Carlos Marín (barítono), el suizo Urs Buhler (tenor), el francés Sebastián Izambard (tenor) y el norteamericano David Miller (tenor).

El cuarteto de voces tuvo la oportunidad de cantarle a varios mandatarios importantes como la Reina de Inglaterra Isabel II y los expresidentes estadounidenses George Bush, Bill Clinton y Barack Obama. Su éxito “The Time of Our Lives” fue la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2006. Su dueto con Celine Dion “I Believe in You” (Je crois en toi) y la versión al español del tema de Adele “Hello” (Hola) lograron vender millones de copias.

IL DIVO posee 10 grabaciones de estudio. Ha vendido más de 30 millones de discos, 50 canciones han estado No. 1 en las listas de popularidad, ha obtenido 160 discos de oro y platino en 33 países y ha realizado seis giras mundiales con presentaciones vendidas a capacidad.

“Timeless” es su más reciente producción lanzada bajo el sello Decca Gold (Universal Music), un álbum de canciones de los años 20 hasta el presente. En su primera semana ocupó el primer lugar en ventas en Japón y Reino Unido. El disco contiene canciones exitosas de todas las épocas en español, inglés y francés: “Hola” (versión al español de la canción Hello de Adele, “Love Me Tender” (Elvis Presley), “Unforgettable“ (Nat King Cole), “Smile” (Charlie Chaplin), “Toi Et Moi” (The Way We Were, Frank Sinatra), “Gracie Amore Moi” (Where Do I Begin – Love Story, Andy Williams), “All of Me” (John Legend), entre otras.

Parte de estas canciones, al igual que sus pasados éxitos, serán interpretadas en este inigualable concierto. El pasado año, el cuarteto perdió a uno de sus integrantes a causa del Covid-19. Nos referimos al barítono español Carlos Marín, al que rendirán tributo durante este espectáculo. Contarán con la participación del cantante Steven Labrie.

El concierto de IL Divo es una producción de José Dueño. Los boletos estarán a la venta a partir de mañana miércoles a través de Ticketera (www.ticketera.com; 787.305.3600).

Enlace de Il Divo “Regresa a Mí” – Unbreak My Heart (Más de 128 millones de vistas)

https://www.youtube.com/watch?v=DJNzmNB48no