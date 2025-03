Jacqie Rivera lanza su primer disco con el que sueña conquistar a México

La artista mexicoestadounidense Jacqie Rivera lanza este viernes su primer disco, titulado ‘En Esta Vida’, con el que espera cumplir su sueño de conquistar a México, tal y como lo logró su madre, Jenni Rivera, según dijo a EFE.

Con un sonido que fusiona las baladas románticas al estilo de los años 70 con el acordeón del regional mexicano y toques de rock, la segunda de las hijas de ‘la Diva de la Banda’ confesó que dudó mucho antes de dedicarse completamente a la música y decidió hacerlo solamente después de que dejó los negocios de su madre “arreglados”.

Rivera es la CEO de Jenni Rivera Enterprises, la empresa que gestiona las empresas que dejó su madre.

“Pero además, me tomé mi tiempo para elegir el género porque me encanta todo tipo de música. Soy rockera. I love rock, pero también quiero dar honor a las raíces que nos pusieron aquí, que es regional, y a mí siempre me ha gustado el acordeón”, dijo la artista y empresaria al relatar cómo encontró su estilo musical.

Confiesa que ha imprimido su sello personal en esta producción. “Obviamente, mi mamá dejó un lugar, un espacio muy grande, pero era la presión que yo tuve que dejar atrás. Ella fue Jenny. Yo soy Jacqie. Yo nací con mi propio propósito”, subrayó.

Cuenta que en su búsqueda “mucha gente me quería poner en mariachi o banda y no me pude encontrar”. Pero después encontró la inspiración en una mezcla entre Jenni Rivera con la cantautora estadounidense Stevie Nicks.

También debió gestionar las predecibles comparaciones con la carrera de su hermana mayor Chiquis, ganadora de tres Grammy Latino.

“Nosotras estamos en la misma página. Ella me apoya a mí y yo a ella. Creemos una en la otra y podemos estar en la misma carrera sin cruzarnos o competir. Hay espacio para todos”, indicó.

“En Esta Vida” sale con 12 canciones, entre las que hay una colaboración ya en el mercado con su tío Lupillo Rivera.

Se trata de una nueva versión del tema del grupo cristiano Tercer Cielo ‘Yo Te Extrañaré’, que dedicaron a la memoria de su madre, así como el sencillo promocional ‘En Esta Vida’.

La artista participó en la composición de dos de los temas del álbum, en el que también hay una canción en inglés.

La producción, dominada por los temas de desamor, sale en un momento especial en la vida de Jacqie Rivera, quien está culminando su divorcio de Mike Campos tras 12 años de matrimonio y tres hijos en común.

Además, coincide con la salida de la cárcel de su padre, José Trinidad Marín, quien recibió libertad bajo fianza tras cumplir 18 de los 35 años de su sentencia por abuso sexual de menores contra Chiquis, Jacqie y Rosie Rivera.

Esta última es la tía de las artistas y hermana menor de Jenni Rivera.

“No lo he visto porque estoy cuidando mi salud mental y la de mi familia, pero le deseo el bien”, indicó al respecto.