Jennifer Lopez lanzará el 16 de febrero su primer disco en 10 años, ‘This is Me… Now’

Ya es posible escuchar en plataformas digitales un primer avance de 30 segundos de esta canción, con la que la artista estadounidense empezará a mostrar este álbum hermanado con el que lanzó en 2002, 'This Is Me... Then', que incluía éxitos como 'Jenny From The Block' y está considerado uno de sus mejores trabajos.

Gustavo Reyes / / / 74

