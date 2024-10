Jose Conejo Martin: De comienzos desafiantes a la gran pantalla

En una entrevista exclusiva con Jose Conejo Martin, conversamos sobre su historia y proxima pelicula, "Dominique".

Por Sophia Angelica

El multifacético Jose Conejo Martin, conocido por su nombre artístico Conejo, ha explorado una variedad de oficios creativos a lo largo de su impresionante trayectoria que abarca más de tres décadas.

Martin comenzó su camino en su estado natal de Los Ángeles, creando música en el género rap, trabajando con artistas reconocidos, y convirtiéndose en parte del tejido de la industria cultural de su área.

Con más de cien discos lanzados, Martin aseguró que su música fuera honesta, destacando la realidad de jóvenes pandilleros, las familias inmigrantes, la cultura del crimen, y más.

Al profundizar en sus propias experiencias personales a través de sus historias y su capacidad de identificarse con los demás, Martin consiguió miles de seguidores.

Involucrado en un entorno tan severo, Martin pronto se convirtió en un fugitivo de la ley por 15 años, y luego fue capturado y llevado de regreso a los Estados Unidos. Después de una lucha fuerte contra acusaciones erróneas e incluso la pena de muerte, fue liberado.

Con la esperanza de empezar una nueva vida, Martin tuvo la oportunidad de revivir su carrera y protagonizar una película con Shia Labeouf y George Lopez, “The Tax Collector”.

Desde ese entonces, sigue actuando en proyectos reconocidos, se ha presentado en conciertos alrededor del país, e introdujo su propia marca de ropa Bonarue.

Además, desarrolló su sello discográfico, The Sinister Kingdom Music, y creó un podcast exitoso, Inside A Sinister Mind.

Ahora, está promocionando su nueva película, “Dominique”, que sigue la historia de una asesina que embarca en una nueva aventura a Sudamérica, sólo para ser plagada de ataques violentos y corrupción.

“La película es de acción. Está llena de escenas muy intensas. Es una historia de decisiones morales, de corrupción, y de sobrevivencia”, compartió Martin en una entrevista exclusiva con El Especialito.

¿Qué originalmente te inspiró a entrar en el mundo de la música, y especialmente, compartir tu vida a través del arte?

Yo no tenía planes. Yo empecé a grabar desde muy chico, y con el tiempo, evolucionas. Estás creciendo. Entonces, tú demuestras tu vida a través de esta música, de tu arte. Mi vida ha sido como una película también. Yo pienso que la música me llevó a la actuación, y fue perfecto para mí, para desempeñarme como artista.

¿Cómo sientes que los desafíos que has tenido en tu vida han ayudado a convertirte en quien eres hoy?

Ahorita, vivo una vida muy en paz. Me voy caminando. Siempre estoy en la playa. Pero, a mí me llaman los personajes oscuros y complejos. Son fáciles para mí actuar en esos papeles, y especialmente cuando la película es así intensa.

¿Cómo describirías tu transición de la música al cine y la televisión?

No ha sido nada difícil. Pasó así normalmente, y sigo haciendo música. Todo lo que tiene que ver con las artes, lo voy a seguir haciendo. Ahora, mi enfoque es la actuación. Pero, nada me detuvo, y cuando fue tiempo para esto.

Cuéntanos sobre tu experiencia y el proceso de creación trabajando en “Dominique”.

Hice el casting para el director Michael S. Ojeda y el productor Jason Gurvitz en un restaurante mexicano. Me hicieron muchas preguntas, y allí decidieron que este personaje, yo podía hacerlo bien. Allí me di cuenta que iba a ser en un entorno internacional, e íbamos a ir a Colombia. Yo empecé a investigar, y de allí, ya me fui a fondo con este papel, que es un policía corrupto trabajando bajo el personaje de Maurice Compte, Chief Santiago. Fue muy divertido, la verdad.

¿Cómo sientes que te identificas con tu personaje?

Lo que la verdad me gustó mucho es que todo mi diálogo fue en español. Yo soy mexicano, y crecí en Los Ángeles en un área donde muchos de mis amigos eran de Centroamérica. Estando rodeado de todos mis amigos, se me hizo fácil levantar los acentos de cada país. Me divertí mucho convirtiéndome en colombiano para este papel.

Finalmente, ¿qué consejos darías a artistas emergentes hoy en día?

Nomás lo tienes que hacer, y eso es todo. No hay excusas. Es tu sueño. Hazlo.

En cines, en Digital y OnDemand el 11 de octubre!