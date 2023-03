JOSUÉ COMEDY CONTINÚA IMPARABLE CON SU GIRA DE STAND UP COMEDY EN ESTADOS UNIDOS

Luego de tres incomparables SOLD OUT en Orlando (Florida), Springfield (Massachusetts) y Levittown (Pensylvania), el comediante e influencer puertorriqueño, Josué Comedy , suma 4 nuevas fechas a su stand-up comedy “Soy Un Papá Fresita”. Al menos un par de miles de personas ya han disfrutado de este show que continúa recorriendo las principales ciudades de Estados Unidos con un espectáculo perfecto para hacer reír a personas de todas las edades. Los boletos de las nuevas fechas confirmadas ya están a la venta desde hoy a las 12:00pm EST a través de josuecomedy.com . Las nuevas fechas confirmadas son: 17 de Junio 2023 – Theater of the Performing Arts en Hartford, Connecticut

24 de Junio 2023 – Killeen Arts and Activities Center en Killeen, Texas

19 de Agosto 2023 – The Palace Arts Center en Grapevine, Texas

Actualmente, el comediante boricua se prepara para sus próximas funciones el 18 de marzo en Bronx, Nueva York y el 25 de marzo en Elizabeth, New Jersey con las que seguramente sumará otros SOLD OUT pues quedan muy pocos boletos disponibles para ambas funciones. Los boletos de las fechas confirmadas están disponibles a través de josuecomedy.com y próximamente se estarán agregando más ciudades hasta llegar a Puerto Rico. "Ser un hombre latino y fresa a la vez no es nada fácil, mi abuelita se molesta porque no le puedo destapar el inodoro. Mi mamá se decepciona porque no le puedo cambiar la llanta de su auto y ahora tengo un hijo que no aprenderá muchas cosas "varoniles" de mí. Lo que sí pude hacer es escribir muchas historias de mis tragedias como hombre fresa y la gente se lo está gozando en "Soy Un Papá Fresita" , expresó Josue Comedy. "SOY UN PAPÁ FRESITA" es una comedia familiar que está llena de historias que hacen reír al público hasta más no poder. Durante 1 hora y 30 minutos , que es la duración del Stand-up comedy, Josué aborda con humor una característica que lo distingue en su cotidianidad: ser un hombre fresa, es decir, que no tiene la habilidad de llevar a cabo ciertas tareas que comúnmente son realizadas por hombres o reacciones que no se esperan de un hombre. Buscando humor a la situación, en el stand-up comedy Josué aborda el tema desde el punto de vista de él como padre y todo lo que no podrá enseñarle a su hijo por ser "un papá fresita". Josué se caracteriza por el compromiso que siente por la comedia y la integración de toda la familia en este tipo de eventos; sus seguidores en las redes sociales y los que han asistido a sus espectáculos anteriores pueden dar fe de ello. Es precisamente esta misma razón la que ha permitido que sus eventos reciban un gran respaldo y se extiendan por más tiempo de lo proyectado. Anteriormente, logró un éxito sin precedentes con su Stand Up Comedy "MI SUEGRA NO ME DEJA" , con más de 80 funciones realizadas, dentro y fuera de Puerto Rico.

25 de marzo – Elizabeth, Nueva Jersey

22 de abril – Tampa, Florida

6 de mayo – Chicago, Illinois

13 de mayo – Parma, Ohio

27 de mayo – Hollywood, Florida

