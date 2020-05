Home » Farándula » Kate del Castillo, nominada a tres premios de teatro por “The Way She Spoke”

Del Castillo, de 47 años, ha sido nominada a los premios Drama Desk en la categoría de mejor actuación en solitario por "The Way She Spoke", una obra dirigida por Jo Bonney, escrita por Isaac Gómez, producida por Audible y que tuvo lugar en el Minetta Lane de Off-Broadway.

Gustavo Reyes / / / 68

