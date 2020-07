¡La rapera más famosa de España se pone más “MALA” que nunca!

La Mala Rodríguez, quien fuera la mujer pionera del género urbano en Europa, vuelve a la escena mundial después de 7 años de silencio demostrando porque el rap y el hip-hop aún mantienen su esencia.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Universal Music

“MALA” es el séptimo álbum de estudio de la primera y única mujer en ganar el Latin Grammy a “Mejor Disco Urbano” y “Mejor Canción Urbana”. Junto con el álbum, se lanza el nuevo focus track del álbum, “Like”, co-producido por Walshy Fire (de Major Lazer), quien es el talento tras muchos de los éxitos más recientes junto con Creative Titans. “Like” viene cargada de las letras poderosas y ritmos pegajosos que caracterizan el estilo creativo y original de esta cantautora.

Mala es reconocida por mezclar los sentimientos del flamenco con ritmos urbanos, llevándola a traspasar barreras musicales con su estilo único lo cual le ha ganado su lugar como una de las voces más poderosas e influyentes del género urbano y una pionera audaz que ha abierto paso a las mujeres en la escena urbana latina.

¿Cómo ha sido lanzar un disco durante la pandemia?

– Bueno, pues yo me he divertido mucho. He hecho todo lo que tiene que ver con medios desde mi casa y ha sido muy fluido. Los conciertos vendrán más adelante lo sé, pero ahora por lo menos es importante para mí que las personas estén escuchando ya el álbum.

¿Por qué “MALA”?

– Yo soy MALA desde que empecé y siempre lo he sido. A través de los años he defendido mi nombre, este trabajo tiene todo lo que soy: emoción, sentimiento, fuerza, esperanza, pasión… Un poco más de mí. Para el público que siempre estuvo ahí y el que acaba de llegar. Con mucho amor.

¿Con quiénes te juntas en este tu séptimo álbum de estudio?

– Tengo colaboraciones con grandes del género urbano actual como Guaynaa y Big Freedia en “Dame Bien”, con Stylo G en “Contigo” y con Lola Indigo en “Mujer Bruja”.

Háblanos del álbum

– Este es un material que me he tardado en depurar y presentar. Imagínate 7 años… En este quise presentar 11 canciones de las cuales 4 ya han sido sencillos como “Dame Bien”, “Contigo”, “Mami” y “Aguanté”. Te cuento que ya cuenta con más de 80 millones de reproducciones en las plataformas digitales así que estoy muy contenta.

¿Qué sentiste al enterarte que el ex presidente Barack Obama te incluyera en su playlist?

– (Risas), yo no sabía. Alguien me llamó y me contó y yo no le creé me fui corriendo a revisar y la verdad que me dio una grata sorpresa. Me gusta que un hombre como él haya tenido mu música en cuenta para su playlist de verano. Todo un honor.