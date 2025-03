La última temporada de The Summer I Turned Pretty llegará a Prime Video el próximo julio

Prime Video publicó el póster oficial de la tercera y última temporada de The Summer I Turned Pretty. Vuelve a Cousins Beach este julio con una nueva temporada de 11 episodios.

Prime Video anunció que la tercera y última temporada de la serie de éxito mundial The Summer I Turned Pretty se estrenará el próximo julio. La tercera temporada de la serie de Amazon Original tendrá 11 episodios y se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

La tercera temporada de The Summer I Turned Pretty está dirigida por las productoras Jenny Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka y Karen Rosenfelt ejercen de productoras ejecutivas, junto con Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen por wiip. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.

Basada en la exitosa trilogía de Jenny Han, el drama de Prime Video se ha convertido en una sensación cultural y ha cautivado a fans de todo el mundo. La primera temporada se estrenó en el verano de 2022 y se convirtió en la serie número uno de Prime el fin de semana de su estreno. La segunda temporada se estrenó en el verano de 2023 y duplicó los índices de audiencia de la primera en los tres primeros días.

The Summer I Turned Pretty es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, la relación siempre cambiante entre madres e hijos y el poder duradero de las grandes amistades femeninas. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer corazón roto y la magia de un verano perfecto.

Jenny Han es la autora número uno en ventas del New York Times de los libros To All the Boys I’ve Loved Before y The Summer I Turned Pretty, publicadas en más de 30 idiomas. En televisión, ha creado dos nuevas series basadas en sus libros: The Summer I Turned Pretty, de Prime Video, de la que es productora ejecutiva y copresentadora, y la serie de Netflix Besos, Kitty, un spinoff del universo To All The Boys, de la que también es productora ejecutiva. En el cine, es productora ejecutiva de las tres películas de la trilogía To All The Boys, un éxito mundial de Netflix. Han vive en Brooklyn, Nueva York.