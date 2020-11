Laporta: “Messi ama al club y estoy seguro de que nos dará margen”

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta, que este lunes presentó su precandidatura para volver a dirigir la entidad, se mostró convencido de que, si gana las elecciones, Lionel Messi le dará “margen” para negociar su continuidad en el equipo azulgrana.

Laporta, que admitió no haber hablado aún con Messi sobre su futuro -“no sería conveniente hacerlo sin tener facultades para decidir”, apuntó, y destacó la buena relación que mantiene desde hace años con el astro argentino.

“Con Leo nos respetamos y nos queremos. A nosotros nos conoce, sabe como trabajamos. Messi siempre me ha dicho: ‘lo que tú me has dicho, siempre se ha cumplido”, explicó en el acto de presentación de su precandidatura.

El ’10’ acaba contrato al final de la presente temporada, lo que significa que, a partir del próximo 1 de enero ya puede negociar libremente con otro club.

Sin embargo, Laporta cree que “nadie puede tener dudas de que Messi ama al Barça” y se mostró convencido de que le dará una oportunidad al club antes de negociar con otro equipo.

“Seguramente ya tiene ofertas de otros clubes y en la vida puede pasar de todo, pero Leo ofertas siempre ha tenido. En 2006 vino Massimo Moratti (entonces presidente del Inter de Milán) dispuesto a pagar 250 millones de euros por él, y le dije que no”, desveló.

“En el momento que corresponda, tendremos una conversación para ayudarlo a decidir lo mejor para el Barça y para él. Sé que nos dará margen”, afirmó Laporta.

“Es importante que vuelva la alegría al barcelonismo y a la plantilla para poder convencer al mejor de la historia de que tenemos un proyecto ganador. Espero que lleguemos a tiempo”, añadió.

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona no quiso dar nombres de posibles fichajes, “porque sería una falta respeto” a la actual plantilla. Y el mismo argumento utilizó para no hablar de ningún posible entrenador, aunque considera que el actual está haciendo una buena labor y aún tiene recorrido en el club.

“Ronald Koeman es un grande del Barça y merece un respeto. No ha tenido una papeleta fácil, es nuestro entrenador y tiene contrato”, opinó.

Preguntado por un posible regreso de Pep Guardiola, Laporta dejó claro que el técnico catalán está feliz en el City y no contempla volverá a trabajar con él a corto plazo: “Pep es mi amigo. Y a mí, como a todos los culés, nos gustaría que un día volviese al Barça. Si tengo la oportunidad de ganar y volver a presidir el club, ojalá pueda volver algún día”.

Tampoco se ve trabajando, de momento, con el excapitán del Barcelona Xavi Hernández, vinculado a la precandidatura de Víctor Font, con el que competirá en las urnas.

En este sentido, Laporta recordó el “aprecio” que siente por el de Terrassa, del que recordó que lo tuvo como un jugador en su primera etapa como presidente, pero con el que no ha hablado sobre su proyecto deportivo.

“Xavi es uno de los referentes en los que los jóvenes de La Masia deben verse reflejados, sabe mucho de fútbol, ha enfocado su vida al fútbol, y estoy convencido de que un día sus deseos se cumplirán en el Barça”, concluyó. EFE