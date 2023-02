Laura Bozzo Vuelve recargada a… “La Casa De Los Famosos 3”

Desde que Laura participó en la casa más famosa de la tv no ha dejado de facturar y hoy nos presenta su nuevo proyecto, un podcast donde pondrá a los hombres en su lugar.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo/Latin Iconos

Para los que no la conocen (que deben ser muy pocos), Laura Bozzo, “La Reina de los Talk Shows”, es una abogada y presentadora de televisión peruana con más de 30 años de trayectoria dentro de la televisión.

Su nombre es referente en el género de los Talk Shows y su trayectoria ha estado inmersa en la polémica. Abogada de profesión, tiene un Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Se dio a conocer en toda América Latina con el programa “Laura en América”, donde abordaba problemas familiares de los sectores más golpeados de la sociedad. Por tratar temas como maltrato a la mujer, alcoholismo, desempleo e infidelidad también es conocida como la defensora de las mujeres.

En el 2022 Laura participó en el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”, lo cual la volvió muy popular entre nuevas generaciones de televidentes.

Hoy nos viene a presentar su nuevo proyecto que nos remonta a los días de “Laura en América”, y también nos cuenta cómo se siente al volver a la casa que la hizo tan viral el año pasado.

Nos estás presentando tu nuevo proyecto: “Que Pase el Desgraciado”, un podcast donde recordamos tu icónica frase de “Laura en América”

– Para mí ha sido un reto nuevo. Amo no solo la tv sino todas las redes sociales. Cuando me presentaron este proyecto me encantó porque yo empecé haciendo radio. Cada semana les presentaré los casos de la vida real más estremecedores, sorprendentes y divertidos de hombres que han hecho cosas que los convierten en verdaderos desgraciados.

¿Cuál es la dinámica y qué podremos esperar de este podcast?

– En cada episodio encuentro la mejor forma de ayudar a las personas que escriben a enfrentar las situaciones complicadas por las que están pasando, y estaremos junto a Nashla Aguilar y nuestros invitados dando consejos. En nuestro primer episodio estuvo Papi Kuno, a quien yo amo.

Hablemos de “La casa de los Famosos 2”, para mi tu fuiste la ganadora absoluta…

– Se dice que “Perdiendo se gana”. Y definitivamente yo me sentí ganadora porque pude conectar con un público joven. Cuando salí de la casa y me dicen que tenía un billón de búsquedas en TikTok con mi nombre y todos los memes, eso fue una locura. Yo no fui a buscar los 200.000 dólares de premio, aunque los necesito. Siempre fui yo, sin estrategias. A veces digo las cosas de pésima manera y aunque son verdad la forma en qué las digo me matan.

Ahora te vemos los domingos como invitada especial… ¿Qué piensas de esta temporada hasta el momento?

– Como yo lo viví creo que las primeras semanas no puedes sacar conclusiones. Semana a semana todo va cambiando. Es momento de observar y no de opinar.

¿Qué fue lo más fuerte de estar en un reality show y lo mejor?

– No cambiaría absolutamente nada. Lo más hermoso fue el poder mostrarme sin tanta máscara y poder ver y compartir mis debilidades e inseguridades. Lo más bonito fue poder conocer a Daniela y a Brenda.

Por último, un consejo para todas las latinas empoderadas que nos leen y que te admiran.

– El primer y único consejo es que sean ustedes mismas. No dejes que nadie, ni nada te saque de tu centro. Siempre mantente firme en tu amor propio. Nunca dejes que una pareja te haga sentir menos. Valórate porque puedes llegar al cielo si te lo propones y lo más importante, a cualquier edad.