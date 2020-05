LeBron Jame invitado especial en graduación de secundaria

El alero estrella LeBron James está combinando dos de sus pasiones fuera del campo de juego, el entrenamiento y la educación, por lo que trabaja en los preparativos de un evento de horario estelar en honor a la promoción de secundaria del 2020, que se llevará a cabo el próximo mes.

Su fundación la LeBron James Family se asoció con el XQ Institute y la Entertainment Institute Foundation para presentar “Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020”, que se transmitirá a través de las plataformas de televisión y en línea, el próximo 16 de mayo.