Lele Pons, un huracán venezolano que te pone a gozar

Al lado del “Guaynabichy” la bella rubia nos pone a gozar este fin de año con su mega éxito “Se te nota” que ya tiene más de 160 millones de vistas en YouTube.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: MV Talent and PR Agency

Combinando su indiscutible carisma, con un color de voz versátil y un estilo de talla internacional, Lele Pons asegura su puesto como líder de la cultura pop y de la música a nivel global. La sensación trilingüe que se destaca como cantante, compositora, actriz, modelo y presentadora, se mantiene como una de las creadoras de contenido más destacadas a nivel mundial. Con más de 41.5 millones de seguidores en Instagram, 13 millones de seguidores en TikTok y 16.7 millones de suscriptores en YouTube, plataforma en la que cuenta con más de 3.8 billones de visualizaciones y contando. Con un “fila” de éxitos musicales, “Bloqueo” sigue ganando popularidad en diversos continentes, mientras que su hit “Celoso” (2018) es triple platino en Estados Unidos y disco de Platino en España, y cuenta con 150 millones de reproducciones digitales y 319 millones de visualizaciones en YouTube.

Coescrito y coproducido por los Honeyboos, Nobeat y Gale, “Se te nota” es la combinación perfecta entre ambos artistas. Es un tema con una melodía contagiosa y alegre que genera un impulso involuntario de mover el esqueleto, bajo las alas del sello discográfico Interscope Records y Shots Studios.

El sencillo que une por primera vez a la multipremiada artista venezolana-americana Lele Pons y al creador de “Rebota” Guaynaa, se estrena con su videoclip oficial grabado en la ciudad de Miami, Florida. Una pieza audiovisual que conserva el estilo de ambos intérpretes, con el toque de entretenimiento y sensualidad que tanto les caracteriza.

Cabe destacar que Lele Pons recientemente anunció el lanzamiento de su podcast: Best Kept Secrets With Lele Pons (Los secretos mejor guardados con Lele Pons). Además, la cantante, actriz, modelo y empresaria abrió su corazón al mundo en la docuserie: La vida secreta de Lele Pons, en la que deja al descubierto su lucha con su diagnóstico como TOC (trastorno obsesivo-compulsivo).

¿Cómo te sientes con el éxito obtenido por “Se Te Nota”?

– La verdad no me lo esperaba. Estoy muy feliz y agradecida que la canción haya logrado tanto en medio del momento tan difícil que atraviesa el mundo.

¿Cómo conociste a Guayna y cómo surgió este junte?

– Él es muy divertido y la pasamos muy bien. No había nadie mejor con quién colaborar en esta canción. Lo conocí y nos caímos muy bien luego del tiempo fue que surgió la canción. Guayna fue al estudio y grabó su parte como en solo minutos y ya… Él es un profesional y le dio el toque que necesitaba. Somos muy amigos.

Te vimos en una presentación en Jimmy Kimel un poco diferente, ¿Qué tan raro ha sido presentarse después de la pandemia?

– Como lo sabes la presentación no fue en NYC sino en Miami en un bota bajo todas las medidas de seguridad. Éramos exactamente las personas necesarias y fue sólo el show y ya. En cuanto a lo diferente que ha sido, mucho… Todo es muy diferente ahora.

¿Qué ha pasado con la actuación y la comedia?

– Sigo con todas mis redes y mi contenido solo que ahora no haré más Youtube. Me dedicaré a Tik Tok, a mí podcast: Best Kept Secrets With Lele Pons y a la música. Se viene mucha música.

¿De qué va el podcast?

– En “Best Kept Secrets” atiendo llamadas de personas anónimas que pueden hablar conmigo sobre sus propios secretos mejor guardados”.

¿Cómo está el corazón de Lele en este momento?

– Feliz

¿Soltera, ennoviada…?

– Soltera… (Risas)