Nikki Mackliff, el fenómeno POP de Youtube

La cantante ecuatoriana ha sobrepasado el millón de visitas en la plataforma con su nuevo sencillo “Enamorada de ti”, lanzada hace menos de un mes. Un canto a la diversidad y la tolerancia tan importantes en este momento de pandemia.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Media Concept PR

A casi un mes del estrenó su nuevo sencillo “Enamorada de ti”, la interprete ecuatoriana Nikki Mackliff ha llegado a más de 1.5 millones de vistas en YouTube. El tema grabado en plena cuarentena fue escrito por Nikki y el panameño Joey Montana y producida por el joven productor colombiano Bobby Sierra quien ha colaborado con Nacho, Yandel & Sebastián Yatra.

Con este tema, Nikki Mackliff le canta al amor, su variedad y su igualdad, tal y como lo demuestra en el videoclip donde aparecen varios invitados con testimonios reales sobre este sentimiento. Sin importar la forma, el amor siempre está presente. Con este pegajoso tema “Enamorada de ti” lidera los listados de música en Ecuador, ubicándose en el Top 10 y Top 3 de Monitor Latino en las categorías General y Pop.

Nikki Mackliff Inició su carrera desde hace ya 10 años y se ha convertido en una de las intérpretes más representantivas de la industria musical en el Ecuador. Poseedora de un talento innato, una voz versátil, compositora de la mayoría de sus temas y amante de la guitarra, Nikki ha conseguido un repertorio musical con varios éxitos, entre los que podemos destacar: “Quiero”, “Ya No Puedo Amarte”, “Dejo de Ser Mia”,“Fin de Semana”, entre otros, que se han posicionado en los Charts de Monitor Latino Ecuador en la posición #1.

Así mismo, gracias a su gran trayectoria le ha permitido ser parte importantes conciertos, en su natal Ecuador, de artistas internacionales de renombre como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Justin Bieber, Maluma, Greeicy, Mike Bahia, Rombai y Joey Montana.

El éxito obtenido através de los años, la ha hecho acreedora a varios reconocimientos de las principales emisoras y medios de comunicación del país, siendo seleccionada como Artista Femenina del Año, Canción del Año, Mejor Colaboración y Mejor Canción Pop del Año en los reconocidos Premios de la Radio Punto Rojo de Guayaquil.

¿Cómo nació el amor por la música?

– El amor por la música nació desde que era muy pequeña, recuerdo que siempre quería cantar en el karaoke de mi papá en las reuniones familiares o con mis amigos. Luego pedí que me regalen una guitarra y me di cuenta que la música era lo que quería para mi vida.

¿Cómo viviste la cuarentena por coronavirus en Ecuador?

– Pues al principio sí me costó mucho adaptarme a este cambio, cuando inició el confinamiento me había mudado a un nuevo departamento y de cierta forma estaba ocupada arreglando todo, pero ya con el pasar de los días era muy difícil manejar la situación. Guayaquil, mi cuidad natal y donde vivo, fue una de las ciudades más afectadas del país y se vivieron días muy oscuros.

Tuve días en que mi ansiedad se disparaba y días en que estaba bien, definitivamente la música fue mi refugio.

¿De dónde vino la inspiración para “Enamorada de Ti”?

– La inspiración vino justamente en la cuarentena, durante ese tiempo aproveché para armar mi home studio y de cierta forma comencé a ir creando mucho más. Algo dentro de mí, me decía que debía ir por esta línea, quería cantarle al amor, pero a la diversidad del amor, al amor bonito y de ahí nació este tema.

¿Dónde grabaron el video?

– El video lo grabamos en Guayaquil con un equipo muy reducido de personal de producción y extras. El equipo se encargó de todo y tuvimos como 6 horas de rodaje. A pesar de todas las restricciones y la situación mundial que se vivía (y aún se vive), estaba feliz de poder regresar a la música. Este fue un video muy especial, todo estuvo tan bien planificado que salió como me lo esperaba, y quizás es un de los videos donde me he divertido más.

¿Por qué es tan importante para ti traer un mensaje de diversidad e igualdad?

– Más que un mensaje de diversidad e igualdad, el principal mensaje de “Enamorada de ti”, es el amor propio. El amor nace de uno mismo, y parte de uno hacia los demás, cuando yo me acepto, me quiero, me respeto y me perdono, todo lo demás viene por añadidura.

¿Con quién te gustaría participar en el futuro quiénes son tus influencias?

– Soy una cantautora que ama el POP, mis influencias son muy variadas, puedo escuchar algo muy romántico o algo muy urbano, me gusta mucho Kany García, Ha Ash, Matisse, Ozuna, Rosalía, J Balvin, Rauw Alejandro, y más. Si hablamos de un artista con quien quisiera participar en un futuro, sin dudarlo serían Jesse y Joy.