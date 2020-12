Antonia Jones, “La Artista Revelación de la Pandemia”

Con tan sólo 19 años esta paisa ha visto una oportunidad en medio de la crisis y se está robando los corazones de sus seguidores con sus himnos de empoderamiento femenino como su nuevo sencillo "Pago Yo" versión acústica.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Fabio Gomez

Antonia Jones inspira y respira talento. Nació en Miami, Estados Unidos, en el 2001; su pasión por la música surge de sus padres -colombianos con nacionalidad americana, quienes son amantes a la industria del entretenimiento y son productores de televisión.

Vivió hasta los 7 años en el estado de Miami.

En la búsqueda de su sueño se encontró con muchos productores y compositores, quienes quedaban sorprendidos con el talento de Antonia, en especial por el diferencial en su timbre de voz y la luz que ella irradia y que contagia a las personas que la rodean.

Antonia inició grabando covers de canciones que le gustaban, pero para ella no era suficiente porque quería cantar sus propias canciones y por eso llegó donde el reconocido productor y compositor Andrés Múnera, quien adoptó a Antonia como a su propia hija y le dio la oportunidad de grabar sus primeros sencillos como solista.

Luego de esta gran etapa, en una reunión familiar, ‘Don Evelio’ (Evelio Álvarez), como así lo mencionan sus padres: “el ángel de Antonia”, la llevó a tocar las puertas de JM WORLD MUSIC, compañía de Medellín, que así como todos los que la conocían, se enamoraron de su voz y de su energía, y decidieron emprender juntos lo que hoy en día es Antonia Jones, la voz femenina más atractiva de los últimos tiempos.

¿Cómo has pasado esta cuarentena por coronavirus?

– He estado muy encerrada, cuidándome a mí y a mi familia. Esto me ha permitido tener el tiempo para leer, hacer ejercicio y dedicarme a mi música. Estoy muy pegada a componer mis propias canciones y a tocar piano y guitarra. Esta cuarentena me dio la oportunidad de acercarme a mi público a través de las redes sociales y eso lo agradezco infinitamente.

Hace un año exactamente sacabas “Pago Yo”. Hoy nos sorprendes con una versión acústica. ¿De dónde vino la idea?

– Salió en equipo. “Pago Yo” es una canción que encapsula perfectamente mi manera de ver la vida y mi primera etapa como artista. Muestra la independencia femenina, y al ser fiel creyente de esto, es una canción muy cercana a mi corazón. En el primer video de “Pago Yo” no me veía como la artista, si no como una mujer más. Ahora, un año después y con la misma canción, me mostré tal y como soy. Decidimos mostrar cómo originalmente se escribió este sencillo: con una guitarra y en un sonido más acústico, un formato muy íntimo.

Cuéntanos acerca del video y qué tan difícil es rodar en cuarentena

– El video fue grabado con TONKA, quienes han sido los directores de todos mis videos hasta el momento. A este punto, mi equipo audiovisual y yo somos como una familia. Fue el primer plano secuencia que he hecho, haciendo un video mucha más exigente por la perfección que requería. Por la cuarentena, fue un rodaje con el mínimo de personas posible y siguiendo todos los protocolos de seguridad. Se sintió extraño, pero fue una experiencia mágica a la vez.

Has sido nombrada “La artista revelación de la pandemia” ¿por qué crees?

– Ser llamada así es indiscutiblemente de lo más loco que me ha pasado hasta el momento, es un sueño hecho realidad. Pienso que le estoy trayendo un tipo de música e interpretación diferente al mundo, algo que siento que nunca sobra. Un sonido particular y especial con un equipo como el que tengo fueron la mezcla perfecta para llegar a ser reconocida como lo estoy siendo.

¿Cómo pasarás las fiestas de fin de año?

Probablemente las pase en casa, con mi familia más cercana y espero que con mis abuelos, quienes por la pandemia no los he podido ver tanto como antes. Estaré celebrando este año de carrera y de vida y agradeciendo por seguir aquí y poder seguir haciendo lo que tanto me apasiona al lado de las personas que más amo.

¿Qué planes tienes para el 2021?

Sueño con seguir creciendo como artista, sacando música y trabajando en proyectos que espero emocionen a quienes me escuchan. Sin duda Seguiré trabajando como nunca y cumpliendo metas poco a poco mientras mi público me ve crecer, como persona y artista, frente a sus ojos.