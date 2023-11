López Obrador visitará este martes la zona afectada por el huracán Otis

El gobernante mexicano expuso en su rueda de prensa matutina que sostendrá una reunión a las 16:00 horas (22:00 GMT) en la base naval de Acapulco, la ciudad más impactada por Otis, que ha dejado 48 muertos y 48 desaparecidos.

Nueva York – El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este martes visitará de nuevo la zona afectada por el histórico huracán Otis en Acapulco, en medio de las críticas de la oposición por la presunta lentitud de la respuesta del Gobierno.

“Ya hemos estado, con la visita de hoy, en tres ocasiones y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco, y fui desde el primer día y recorrí todo, y hablé con la gente, y me dí cuenta de todos los daños y lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción”, dijo el mandatario.

El presidente desestimó las acusaciones de la oposición, que ha considerado insuficiente el plan de reconstrucción del Gobierno, que estimó la semana pasada en 61.313 millones de pesos (casi 3.500 millones de dólares) el costo para las reparaciones y apoyos sociales en el sureño estado de Guerrero.

“Tengo que decirle a la gente que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros, los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores, que no se cansaron de robar”, manifestó López Obrador.

El mandatario indicó que su prioridad es atender a las 250.000 personas, según sus cálculos, que se quedaron sin vivienda.

También aseveró que “ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías, se está avanzando hacia la normalidad”.

Y anunció que este miércoles se reunirá a las 10:30 horas (16:30 GMT) con empresarios de turismo para avanzar en la meta de reabrir, “cuando menos”, 35 hoteles para marzo o abril.

“Se sigue trabajando en Acapulco, ayer ya empezaron a distribuirse enseres domésticos en las viviendas, se siguen entregando despensas, comida caliente, en comedores de Marina, de Defensa, y el día de hoy se inicia la entrega de los apoyos, el programa de la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad”, aseguró. EFE