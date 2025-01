Lupita Infante: Creando su propio legado, honrando a su familia [EXCLUSIVO]

Por: Michelle Roncal

“¿Seguimos o No?”: Una nueva era

El 2025 arranca con fuerza para Lupita Infante, la nieta de la leyenda Pedro Infante.

Con el lanzamiento de “¿Seguimos o No?”, una canción sobre el amor y el momento clave de una relación en el que hay que decidir si seguir adelante o tomar caminos separados. Y lo hace con una fusión increíble de mariachi y pop que le da un aire fresco al regional mexicano.

La canción nació de una sesión de composición organizada por Spotify en Los Ángeles. Entre Lupita, Mauro Muñoz (colaborador de Reik y Carin León), Agua Tinta y Fernanda Díaz crearon una pieza que combina la tradición con un sonido contemporáneo.

Inspirada en la esencia musical de Camila Fernández, Lupita buscaba un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. “Me encanta el estilo musical de Camila, su voz y sus canciones. Son muy pop, pero utilizan una base de mariachi, y adoro esa combinación.” El resultado es una odisea de bellas melodías y llena de emoción.

Más que un apellido: Forjando su propio camino

Ser nieta de Pedro Infante es un honor que Lupita lleva con orgullo, pero desde el inicio ha dejado claro que su camino en la música es suyo y de nadie más. Explicó que es muy consciente del legado de su familia, pero tampoco llegó a conocer a su abuelo porque falleció cuando su padre era muy joven. “Me siento como cualquier otra persona. Pero sí sé que no soy como cualquier otra persona porque a la misma vez creo que al tener este apellido sí han abierto puertas.”

Pero puertas abiertas no significan un pase directo al éxito. Lupita ha trabajado incansablemente para demostrar que su talento va más allá de su legado. “A través de mi propio trabajo, mis propios méritos, se dan cuenta que sí canto, que sí me he preparado lo más que puedo.”

Su historia está lejos de ser la de alguien que simplemente heredó un nombre. “La gente sabe que yo hasta manejé para Lyft.” Antes de consolidar su carrera, también fue maestra de música por ocho años.

Elevando a las mujeres en un género dominado por hombres

Lupita no sólo está abriendo camino para ella, sino que también está comprometida con impulsar a más mujeres dentro de un género dominado por hombres. Su canción “Serenata” es un claro ejemplo de cómo desafía los estándares tradicionales. “Se supone que el hombre es el que lleva serenata, pero en este caso siento que es una declaración. Que una mujer lleve serenata es algo muy poderoso, y siento que eso va a ser también parte de mi legado.”

Para ella, el cambio también viene de la mano de la colaboración entre mujeres. “He sido parte de campamentos de composición donde son todas mujeres, y es increíble convivir con ellas porque te das cuenta qué tan diferente es cada una y cada una tiene su propuesta diferente en el mismo género.”

Pero no sólo se trata de las artistas, sino de quienes toman decisiones en la industria. “Que haya mujeres en posiciones ejecutivas, eso también siento que nos puede ayudar mucho.”

El futuro: Una voz sin filtros

Tras el éxito de su álbum “Amor, Como en las Películas de Antes”, Lupita se siente lista para mostrarse aún más auténtica en su próximo proyecto. “Siento que tomé la libertad en estas canciones de expresarme como yo quise. Sin pelos en la lengua, al chile, como decimos. Puse todas las cartas sobre la mesa.”

Su enfoque ahora es claro: “Es como que no tengo nada que demostrar a nadie más que a mí misma.” Lupita parece destinada a dejar un legado propio. Su nueva canción, ‘¿Seguimos o No?’ marca el comienzo de una nueva era que la ayudará a seguir por ese camino. Cuando le preguntamos cómo le gustaría que sus nietos recordaran su legado dentro de 40 años, dijo, “Quiero que ellos vean que mi abuela sí dejó un legado de mujeres fuertes, de lucha, de esfuerzo, y también de música que se quedó para la historia del mariachi.”

Escucha la nueva canción de Lupita ‘Seguimos o no?’ ya disponible en todas las plataformas.