Lyft se asociará con escuelas de Nueva York durante COVID-19

Lyft se asociará con más de una docena de organizaciones sin fines de lucro y escuelas de Nueva York para que el transporte esté disponible para las comunidades necesitadas durante COVID-19

Nueva York – Lyft anunció hoy una nueva ola de alianzas con organizaciones y escuelas sin fines de lucro con sede en Nueva York para brindar acceso al transporte a las comunidades necesitadas durante la pandemia COVID-19. Lyft proporcionará créditos de viaje gratis a estas organizaciones a través de LyftUp, el esfuerzo integral de Lyft para expandir el acceso al transporte para garantizar suministros de alta necesidad a quienes más lo necesitan. Lyft ha activado a más de 500 socios a través de LyftUp en respuesta a la crisis de COVID-19. Las asociaciones adicionales, que complementarán las asociaciones existentes, crearán nuevas oportunidades para los conductores y ayudarán a distribuir más bienes esenciales a medida que la ciudad continúe con sus restricciones de distanciamiento social.

Lyft se ha asociado con Good + Foundation para garantizar la entrega de artículos esenciales como pañales, termómetros y artículos de limpieza a las familias que lo necesitan; Island Harvest NY brindará transporte a residentes de Long Island para acceder a programas de alimentación en los condados de Nassau y Suffolk; NY Cares proporcionará transporte a los voluntarios que entregan alimentos a personas mayores y neoyorquinos con inseguridad alimentaria; NY Common Pantry proporcionará transporte a los empleados que viajan desde sus hogares para entregar alimentos de manera segura a los residentes vulnerables de la ciudad de Nueva York; Brooklyn Laboratory Charter Schools (LAB) garantizará la entrega de útiles escolares esenciales y recursos tecnológicos a los estudiantes; el Asian American Federation brindará acceso y viajes confiables a los adultos mayores, trabajadores esenciales y miembros vulnerables de la comunidad asiática-estadounidense.

Las asociaciones activas incluyen: Invisible Hands, National Supermarket Association (NSA), Older Adults Technology Services (OATS, Queens Community House (QCH), Ronald McDonald House New York, Women in Need (Win) y World Central Kitchen (WCK).

“Obtener recursos para las familias con inseguridad alimentaria debería ser una de las principales prioridades durante esta crisis”, dijo el presidente del condado de El Bronx, Rubén Díaz Junior. “Agradecemos a Lyft por garantizar que nuestra población más vulnerable reciba el apoyo que tanto necesita”.

Las organizaciones asociadas serán responsables de distribuir los códigos de viaje, que luego se pueden ingresar directamente en la aplicación Lyft.