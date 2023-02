Manu Manzo, La inmigrante venezolana que pone a bailar a la costa este con su dembow.

Proyectando voces emocionales sobre ritmos tropicales con un tempo bajo, Manu Manzo sacude la música latina con un toque explosivo de soul. La cantante, compositora y productora nominada al Latin Grammy encanta con su estilo característico que es suave y fascinante a la vez.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Sofia Sardi

Al crecer en Caracas, Venezuela, desarrolló un catálogo musical variado desde niña, escuchando a todos, desde Ella Fitzgerald hasta Celia Cruz y Alejandro Sanz. Tras mudarse a Miami a los 11 años de edad, eventualmente fue admitida a la universidad de renombre mundial Berklee College of Music. Más adelante se presentó en la industria musical con su primer EP independiente, Como Soy.

En el 2015, se dio a conocer aún más cuando obtuvo una nominación a los Premios Latin Grammy en la categoría de “Mejor Artista Nuevo”. Su impulso aumentó con el lanzamiento de su EP Intermedio en el 2018 antes de presentar “Después de las 12” en 2019. Luego, su tema junto al artista colombiano Feid, “Te Quiero Ver”, acumuló más de 1.2 millones de visitas en YouTube y 500 mil reproducciones en Spotify. De igual forma, en el 2019 representó a Venezuela en el programa Accelerator de MIDEM, ya que su éxito viral “Caminando” generó más de 5.1 millones de visitas en YouTube.

Durante 2021, unió fuerzas con Paty B para lanzar “Grande” y recientemente hizo su gran éxito triunfal con su tema sensual, “SacaLaCamara”.

Hasta la fecha, ha acumulado más de 10 millones de visitas en YouTube y 10 millones de reproducciones, además de obtener importantes menciones en Telemundo, Miami New Times y Billboard, quienes la citaron como “Artista Latina en Ascenso”.

Recientemente, la cantautora lanzó su último sencillo, “Vacio”, brindando a su audiencia una canción conmovedora inspirada en sus experiencias de la vida real. Ahora, Manu Manzo se prepara para seguir cautivando con más música que está por venir.

Hace pocos días, Manu realizó otro hito en su carrera al cantar el himno nacional durante un juego de Los Dolphins de Miami y hablamos con ella acerca de tan grande acto y esto fue lo que nos contó.

Hablemos de “Vacío”, tu nuevo sencillo… ¿de dónde viene la inspiración?

– Vacío es una de mis canciones favoritas del disco, es como la prima triste de “SacaLaCamara” yo soy una romántica total y creo en el amor y escribimos Vacío con el concepto de que puedes tener todo en este mundo. Dinero, joyas, fama, viajes pero si no tienes a la persona que quieres a tu lado, compartiendo a tu lado tendras un vacío inmenso Igual.

En instagram nos contaste que estás trabajando en tu nuevo álbum. ¿Cuándo sale?, hablamos del nombre y danos más detalles.

– Ya por fin! Después de dos años de mucho trabajo va a salir en mi cumpleaños- Que es el 14 de Abril. Yo soy Aries Pero mi Luna esta en Geminis- la Luna en el zodiaco es la que lideriza tus emociones, entonces decidí ponerle “Luna En Geminis” en el 2020 pase x momentos muy difíciles en mi vida personal y en mi carrera – Pero mi personalidad es muy de verle el lado positivo a todo y en esos momentos oscuros me di cuenta que no podría saber sobre ellos si no hubiera pasado por momentos bonitos y que así es la vida- un balance entre lo bueno y lo malo y yo elijo encontrarle el gustico a ambos- como es el Ying Yang. Ademàs tengo dos lados contradictorios que se complementan perfectamente – igual que el Geminis. Las canciones hablan del amor, desamor , amor propio and everything in between. I was definitely in My chill vibe and thats what you can expect- music to drink wine to and talk to your friends or drive your car at night and vibe out.

Leímos un post muy inspiracional para todos los inmigrantes en USA. También lo fuiste y te convertiste en ciudadana hasta 2022. ¿Qué significa para ti ?

– Wow ese momento fue enorme para la pequeña Manu que inmigró a un país donde no conocía absolutamente nada, ni siquiera el idioma y ahora es parte de una comunidad que le abrió las puertas para muchas oportunidades. Siempre estaré extremadamente agradecida con Estados Unidos por todo lo lindo.

Hablemos de algo emocionante que acaba de pasar en tu carrera y es que cantaste el himno nacional en el juego final entre los Miami Dolphins y los New York Jets. ¿Cómo te sentiste y qué representó para ti?

– Yo pienso que hay momentos en la vida donde los astros se alinean y crean un momento perfecto- y eso fue exactamente lo que sucedió ese día. No nos habían dicho que iba a ser televisado hasta uno o dos días antes, me enfermé horrible con el Flu la semana del evento hasta el punto que no podía ni hablar pero descanse y mi profesora de canto me recomendó un té de jengibre Piña y ajo (súper bueno actually 10/10 recomendada) dormí mucho- recé mucho y le di con todo el corazón y ganas. Y ese día además los Dolphins ganaron y fueron a los playoffs, cosa que solo había pasado 2 veces en la última década. Todo salió mejor de lo que pudimos imaginarnos

¿Planes para el verano? ¿Cuándo vienes a NY?

Tour ! Tenemos planificado unas fechas para un US mini tour y obvio New York forma parte de las ciudades que voy a visitar, así q pendiente a mis redes que pronto anunciaremos todo.



Hablemos de “Vacío”, tu nuevo sencillo… ¿de dónde viene la inspiración?

– Varcío es una de mis canciones favoritas del disco, es como la prima triste de “SacaLaCamara” yo soy una romántica total y creo en el amor y escribimos Vacio con el concepto de que puedes tener todo en este mundo. Dinero, joyas, fama, viajes pero si no tienes a la persona que quieres a tu lado, compartiendo a tu lado tendrás un vacío inmenso Igual.

En instagram nos contaste que estás trabajando en tu nuevo álbum. ¿Cuándo sale?, hablamos del nombre y danos más detalles.

– Ya por fin! Después de dos años de mucho trabajo va a salir en mi cumpleaños- Que es el 14 de Abril. Yo soy Aries Pero mi Luna esta en Geminis- la Luna en el zodiaco es la que lideriza tus emociones, entonces decidí ponerle “Luna En Geminis” en el 2020 pase x momentos muy difíciles en mi vida personal y en mi carrera – Pero mi personalidad es muy de verle el lado positivo a todo y en esos momentos oscuros me di cuenta que no podría saber sobre ellos si no hubiera pasado por momentos bonitos y que así es la vida- un balance entre lo bueno y lo malo y yo elijo encontrarle el gustico a ambos- como es el Ying Yang. Además tengo dos lados contradictorios que se complementan perfectamente – igual que el Geminis. Las canciones hablan del amor, desamor , amor propio and everything in between. I was definitely in My chill vibe and thats what you can expect- music to drink wine to and talk to your friends or drive your car at night and vibe out.

Leímos un post muy inspiracional para todos los inmigrantes en USA. También lo fuiste y te convertiste en ciudadana hasta 2022. ¿Qué significa para ti ?

– Wow ese momento fue enorme para la pequeña Manu que inmigró a un país donde no conocía absolutamente nada, ni siquiera el idioma y ahora es parte de una comunidad que le abrió las puertas para muchas oportunidades. Siempre estaré extremadamente agradecida con Estados Unidos por todo lo lindo.

Hablemos de algo emocionante que acaba de pasar en tu carrera y es que cantaste el himno nacional en el juego final entre los Miami Dolphins y los New York Jets. ¿Cómo te sentiste y qué representó para ti?

– Yo pienso que hay momentos en la vida donde los astros se alinean y crean un momento perfecto- y eso fue exactamente lo que sucedió ese día. No nos habían dicho que iba a ser televisado hasta uno o dos días antes, me enfermé horrible con el Flu la semana del evento hasta el punto que no podía ni hablar pero descanse y mi profesora de canto me recomendó un té de jengibre Piña y ajo (súper bueno actually 10/10 reccomend ) dormí mucho- recé mucho y le di con todo el corazón y ganas. Y ese día aademàs los Dolphins ganaron y fueron a los playoffs, cosa que solo había pasado 2 veces en la última década. Todo salió mejor de lo que pudimos imaginarnos

¿Planes para el verano? ¿Cuándo vienes a NY?

– Tour ! Tenemos planificado unas fechas para un US mini tour y obvio New York forma parte de las ciudades que voy a visitar, así q pendiente a mis redes que pronto anunciaremos todo.