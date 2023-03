Melissa Barrera te hará sentir TERROR y HORROR en SCREAM VI

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro sobrevivientes dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo en Nueva York.

Por: Gustavo Reyes

@gsutavoreyesnyc

Fotos: Paramount Pictures

Una de las sagas de terror más famosas del mundo: Scream, acaba de llegar a los cines de todo el país con su sexta entrega con Melissa Barrera como Sam Carpenter, Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding como Chad Meeks-Martin, Jenna Ortega como Tara Carpenter, Hayden Panettiere como Kirby Reed y Courteney Cox como Gale Weathers regresan a sus roles en la franquicia junto a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra y Samara Weaving.

Melissa Barrera Martínez vuelve en el papel de Sam Carpenter al lado de Jenna Ortega como su hermana Tara. La actriz oriunda de Monterrey, México, estuvo con nosotros y esto nos contó de la entrega número seis de Ghostface.

Quiero que nos cuentes un poco de Sam y, ¿cómo vuelves a esta franquicia?

– Me siento muy contenta de tener una segunda entrega con Sam. En la quinta película no la conocimos muy bien porque estaba con su armadura y medicada. Era una extraña que regresa a su pueblo con muchas paredes que no la dejaban ser ella misma. La oscuridad que tiene adentro se apodera de ella y aquí vemos cómo lidia con las consecuencias de lo que hizo.

Hablemos de “Vida”, un proyecto muy importante para tu carrera y que te abrió las puertas para SCREAM VI

– Hice “Vida” y también “In the Heights”, y los directores de casting me ofrecieron el papel después de una junta donde decidieron que ya habían visto lo que debían ver de mí. Para los directores de casting es importante conocerte y saber si son capaces de pasar meses al lado tuyo.

¿Cómo fue tu casting con Jenna Ortega?

– La química fue inmediata y fue por zoom. Los momentos de las hermanas fueron muy íntimos, de corazón a corazón.

¿Cómo fue grabar en Nueva York?

– Aunque la película se desarrolla en la Gran Manzana, grabamos en Montreal. Fue muy divertido, tiene todo lo bonito de Nueva York pero es mucho más pequeña. Grabamos durante el verano y pese a las escenas llenas de sangre, la pasamos muy bien. Creo que grabar en Nueva York hubiera sido otra experiencia. Hubiera sido Too Much ya que NYC es muy hostil algunas veces.

Hablemos de Sam, ¿podemos confiar en ella?, ¿tienes doble personalidad?

– Creo que no tiene doble personalidad solo que vive una batalla día a día. Algo que me gusta mucho de interpretarla es esa dualidad. No sabemos si dará un giro o caerá en la tentación de la oscuridad. Creo que ella tiene una voz en su cabeza, que es la voz de su papá y le dice que se vaya para la parte oscura. Aunque se puede interpretar como esa voz que todos tenemos y que a veces no es benevolente contigo.

¿Habrá SCREAM VII?

– Siempre esperamos que hayan más, pero todo depende de cómo le vaya a esta entrega en los cines.