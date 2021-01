Messi, Cristiano y Ramos en el equipo 2020 de los aficionados

The Author

Hector Gonzalez

Reportero y Diseñador Gráfico con estudios de Fotografía Profesional, Redacción y Comunicación para Medios Online e Impresos, Diseñador de Paginas Web impartidos en School of Visual Arts NY

También Profesional sobre La metodología y Diseño de Infografías para Medios de la The Society for News Design (SND)