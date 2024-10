Miss España: “Soy una mujer fuerte, resiliente, empática, e independiente”

Una entrevista exclusiva con Miss España, donde comparte sus mayores retos y todos los detalles sobre el certamen de Miss Universo.

Por Sophia Angelica

Con solo 21 años, Michelle Jimenez fue coronada Miss España, y ahora, su rápido ascenso la ha llevado a prepararse para el certamen de Miss Universo en México en noviembre.

La poderosa e inspiradora historia de Jimenez ha impactado a audiencias mundialmente, y sus desafíos han ayudado a dar forma a sus éxitos actuales.

De ascendencia dominicana y ecuatoriana, sus padres se conocieron en España. Pero, se separaron antes de que ella naciera, y Jiménez se quedó con una madre abusiva y violenta.

A los 12 años, pudo escapar de su hogar, y pasó seis años en tres centros de acogida para poder avanzar en sus sueños.

Aunque llegó a estudiar comercio y marketing, Jiménez siempre estuvo fascinada con el mundo de la moda y los concursos de belleza, lo que la llevó finalmente a seguir su corazón hacia ese camino.

Al alcanzar su meta el 11 de septiembre, pronto se dio cuenta de los retos de ser el centro de atención, incluyendo la discriminación debido al color de su piel y el juicio constante de las redes sociales.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con El Especialito, Jiménez reveló que se mantiene fuerte a pesar de sus luchas, y simplemente se está concentrando en el próximo certamen.

Cuándo supiste que querías ser modelo?

Realmente, ha sido algo imprevisto, y a la vez, no. Siempre he visto concursos de belleza. Es algo que siempre me ha gustado, el mundo de la moda y de la belleza. Al final, [pude] ver Miss Universo año tras año y visualizarme de alguna forma ahí, pero a la vez viéndolo tan lejos por circunstancias que tuve. Me hizo empoderarme y agarrar esa fuerza para transformarlo en mi impulso, para poder llegar hasta aquí. Una vez se me presentó la oportunidad, la abracé.

¿Cómo sientes que tus momentos de dificultad te han preparado y fortalecido para este momento?

Creo que a todos nos hace fuertes nuestros fracasos de alguna forma, porque lo transformamos en fortaleza. Yo también lo hice así. Con 12 años, ya empecé a analizar que no estaba en el entorno que me iba a ayudar a desarrollarme adecuadamente. Decidí abandonar mi casa, y pasé hasta los 18 en varios centros de menores aquí en España, y esto me ha ayudado a crecer, a convertirme en la mujer que soy hoy. Soy una mujer fuerte, resiliente, empática, e independiente.

Cuéntanos sobre tu rutina diaria en preparación para el certamen, y qué podemos esperar.

Mi preparación está siendo bastante dura, ya que estoy trabajando en todos los puntos en los que creo que puedo flaquear. En los que soy buena, ya los estoy reforzando, porque nunca es suficiente. Es poder tomar clases de oratoria, de inglés, de proyección, de pasarela, prepararme todo lo que viene siendo los vestuarios que voy a llevar el día a día, y mi vestido de gala. Personalmente, soy una persona inquieta, y me encanta tenerlo tan de cerca y poder implicarme en todos los detalles. Al final, este concurso es para mí y para la gente que tengo en mi entorno. Entonces, la preparación está siendo sin duda integral.

¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora, y cómo te sientes que ya se está acercando la fecha?

El tiempo ha pasado súper rápido desde mi coronación. Ha sido todo un proceso bastante rápido. Al final, cuando has soñado con algo tanto tiempo, cuando te llega, al principio, puede ser un poco shockeante. A mí me pasó en su momento cuando me coronaron. Pero, luego analizas, y te sientes merecedora de todo lo que has conseguido a través de tu trabajo y a través de los años. Entonces, es una mezcla de sensaciones. Hay momentos en los que tengo nerviosismo, que tengo muchas ganas, que me siento insegura, o me siento muy segura. Pero, ya estoy sacando la mejor versión de mí sin duda.

Cómo es que podemos seguir empoderando a las mujeres latinas y pelear contra estereotipos, como el color de piel?

Al final, eso es un trabajo de todos. Por lo menos en España, es un país multicultural, que ya no hay una sola raza o un solo tipo de mujer, un solo tipo de piel. Entonces, todo esto tiene que quedar atrás. Las mujeres tenemos que tomar ese espacio, alzar esa voz.

Yo soy ejemplo de ello, porque estoy aquí. La anterior Miss Universo España también era una mujer negra. Entonces, yo creo que ya vamos tomando ese espacio que nos pertenece a todas por igual. Es un tema de igualdad entre todas y promoviendo ese respeto hacia los demás, esa tolerancia.

Finalmente, ¿qué consejos darías a las niñas pequeñas mirando la pantalla diciendo que quieren ser como tú?

El consejo que les daría es creer en sí mismas. Yo creo que no hay nada más fuerte que decretar algo, que manifestarlo, que creértelo, y seguidamente, trabajar y luchar por ello. Realmente, nada es imposible, y alcanzar tus sueños está mucho más cerca de lo que crees.