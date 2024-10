Miss Perú 2024: Tatiana Calmell [¡Entresvista Exclusiva!]

Miss Universo: Conozca a Miss Perú. Una fuerza multifacética e inspiradora...

Tatiana Andrea Calmell del Solar Ortega es una actriz, modelo, activista peruana y, más recientemente, Miss Perú 2024.

Calmell nació el 22 de julio de 1994 en Lima, Perú. Desde muy pequeña, se sintió fascinada por el mundo de las pasarelas, y participó en varios comerciales de televisión y concursos de belleza.

Su primer acercamiento al modelaje se dio a los catorce años cuando compitió en Elite Model Look, junto a las también modelos Janick Maceta y Alondra García Miró.

“Yo siempre quise estar en el mundo artístico. Siempre fui muy multifacético. Me gustaba bailar de niña. Luego, opte un poco más por el modelaje. Luego, en la actuación, y ahora como reina de belleza. No me gusta estar en una sola categoría”, compartió Calmell en una entrevista exclusiva con El Especialito.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Paralelamente, continuó trabajando en campañas publicitarias y desfiles de moda para diseñadores locales, convirtiéndose en la cara de marcas como Ilaria y Tous.

En 2013, participó en el reality show Perú’s Next Top Model de ATV, donde demostró su talento en diversos retos.

Unos años después, incursionó en la actuación, protagonizando la telenovela “Princesas” de América Televisión y la película reconocida “Bienvenidos al Paraíso”, con un elenco estelar. En la película, interpretó a Kiki, recibiendo una gran ovación y buenas críticas del público, aumentando aún más su popularidad y demostrando su increíble interpretación. Esta película ha cautivado al público latinoamericano a través de la plataforma Disney+, y se convirtio en la primera película peruana en lograr este destacado reconocimiento.

Ahora, con el certamen de Miss Universo acercándose, Calmell ha estado reflexionando sobre su experiencia hasta ahora.

“Siento que va a ser algo que voy a recordar toda mi vida, sobre todo porque trabajar mucho para llegar a conseguir el título de Miss Perú. Refleja mucho sacrificio, mucha entrega y mucha pasión. Al final, quiero disfrutar este proceso”.

No fue hasta el segundo intento de Calmell que llegó a ser coronada Miss Perú, haciendo de este logro de ser parte de Miss Universo una oportunidad verdaderamente especial.

“Al final, esto es una competencia, y todas vamos con muchos sueños, muchas ganas. Pero creo que la constancia y la determinación que uno tiene en el camino hacen la diferencia”, expresó Calmell.

Sin embargo, la responsibilidad siempre viene con muchos retos para todas las competidoras, y sobre todo, para estas mujeres fuertes que simplemente quieren compartir quiénes son con el mundo.

“A veces, vienen muchas críticas, y nosotras mismas queremos hacer lo mejor posible. Eso es muy doloroso para nosotras. Yo veo el proceso emocional de mis compañeras y el mío. Yo creo que, al final, nuestro valor no radica solamente en nuestra belleza física, sino en lo que transmitimos como seres humanos”, la reina explicó.

Por otro lado, Tatiana tambien es una ferviente defensora de diversas causas y campañas sociales, como Make-A-Wish Perú y Dulces que Cumplen Deseos de la empresa La Ibérica.

Es activista desde hace años, y gracias a su labor como Miss Perú Internacional, ha podido asociarse y ser embajadora de organizaciones como la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, Bellezas por los ODS y Corazones Verdes Mundial, brindando apoyo a diversas regiones de su país.

Además, participó en el Foro Internacional de Mujeres Emprendedoras en Japón y creó un proyecto en el Colegio Divino Niño Jesús, que ofrece educación especializada y rehabilitación física y mental para niños. Debido a sus limitaciones económicas, decidió apoyarlos para mejorar su educación, incentivando a la ciudadanía a colaborar también.

Como segunda finalista del certamen Miss Internacional, pudo acudir, junto con las demás finalistas del cuadro de honor del certamen, a las oficinas de UNICEF en Japón, donde alzaron su voz a favor de diversas causas relacionadas con los derechos de la niñez.

Tras su reinado, continuó trabajando con estas campañas, asociándose con más organizaciones y convirtiéndose en embajadora de la Casa Ronald McDonald y del Ministerio del Ambiente. Además, lanzó campañas como Menos Plástico, Más Vida en colaboración con estas organizaciones y el Colegio María Reina de la Esperanza, con el que viene trabajando y apoyando desde hace años.

Como Miss Perú 2024, se ha comprometido a seguir trabajando en proyectos sociales enfocados en la educación y el empoderamiento de mujeres jóvenes en zonas rurales. Su misión no es solo seguir asociada a estos proyectos, sino también ser un agente de cambio.

“Durante mucho tiempo, hubo este estigma, que si no te veias de tal manera, no podias ser una reina de belleza. Me encanta ver que se rompen los esterotipos. De eso se trata esto. Es una confianza absoluta en ser seres humanos”.

El 73º certamen de “Miss Universo” se transmitirá en vivo por Telemundo el sábado 16 de noviembre de 2024.

“[Mi parte favorita ha sido] conocer a todas estas mujeres maravillosas de tantas partes del mundo. De esto se trata. Es una celebración de la mujer, del ser femenino.”

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.

Por Abigail Amengual

Fotos por Tati Cusco