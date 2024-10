Miss Venezuela: La historia detras de la primera madre en competir en Miss Universo

Una entrevista exclusiva con Miss Venezuela, como la primera madre de competir en Miss Universo.

Ileana del Carmen Márquez Pedroza representará a su país, Venezuela, el próximo 16 de noviembre en la Ciudad de México en el certamen Miss Universo. Sin embargo, su triunfo viene con historia, al ser la primera madre en competir en el certamen Miss Universo.

Nacida en Valencia, su infancia estuvo marcada por una familia numerosa y unida, en la que solía estar rodeada de risas y diversión junto a sus veinticinco primos.

Desde temprana edad se destacó en deportes, y su conexión con las artes la llevó a formarse como bailarina en distintas academias, y a estudiar teoría, solfeo, flauta dulce, marimba y cuatro en la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano.

A los 16 años, se convirtió en madre de su hija Guadalupe Álvarez, lo que marcó positivamente su vida al experimentar el amor, la madurez y el crecimiento personal.

Es importante recordar que la nueva organización Miss Universo comenzó a permitir la participación de personas transgénero, madres, mujeres divorciadas y casadas el año pasado. Algunas personas más conservadoras no aceptaron estos cambios; y debido a que ganó la corona, fue mamá a los 16 años y está tatuada, provocó que algunos les tomará tiempo aceptarla como Miss Venezuela.

En diciembre de 2023, Márquez superó a otras 24 candidatas en Miss Venezuela, convirtiéndose en la tercera mujer representante de Amazonas en ganar el título.

Su fascinación por el mundo de la belleza comenzó cuando participó en concursos escolares, ganando Miss Morena Venezuela por primera vez a los 12 años. Fue Señorita Magallanes 2015, finalista del Concurso de Osmel Sousa en la Región Centro 2018 y candidata al Sambil Model 2019.

Además, Márquez es técnica en Educación Inicial, se dedica al modelaje, ha sido conductora de un programa de televisión venezolano, y cantante, donde ha enamorado a muchas personas cantando en su cuenta de Instagram.

Ahora, la madre de 28 años trabaja junto a las Naciones Unidas por una causa vital llamada Proyecto de Vida, un programa para ayudar a las mujeres jóvenes a educarse sobre el sexo y a las mujeres que ya son madres jóvenes para continuar su educación y no renunciar a sus sueños.

En una entrevista exclusiva con El Especialito, compartió todos los detalles sobre sus desafíos, iniciativas, preparaciones, y hasta su comida favorita.

¿Cómo te sientes al ser parte del certamen de Miss Universo?

Fue un sueño que hace muchísimo tiempo había quedado en el baúl de los recuerdos. Cuando vi la oportunidad, mi intención al principio era estar allí, probarme a mí misma que yo sí podía estar en un escenario y por lo menos cumplir ese sueño. Mira las vueltas que da la vida, que ahora estoy representando a mi hermoso país en un escenario tan grande como lo es el Miss Universo. Obviamente, para mí representa una alegría y un triunfo más que voy a tachar de la lista de los deseos.

Tu proyecto de vida es ayudar a niñas que son madres adolescentes. Para los que no saben sobre este proyecto, cuéntanos en detalle.

Yo trabajo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y con dos instituciones más que son “Niñas Madres” que se encuentran en Venezuela y “100% San Agustín”. Logramos hacer una herramienta donde le proveemos a las jóvenes charlas en un espacio que se llama “Hablemos Claro”. Allí, las educamos sobre la educación sexual, de cómo ellas pueden planificarse, y proveerles toda la información que necesiten para que sepan que el embarazo es una responsabilidad, y si tú lo vas a decidir, es porque tú sepas que lo estás haciendo conscientemente. Más allá de eso, es también decirles a aquellas que ya son mamá, que no abandonen sus sueños, que planificando de ahora en adelante tu vida, puedes llegar a ser lo que tú quieras. Así, inconscientemente, le estás enseñando a tu pequeño a seguir tu ejemplo de no rendirse nunca y llegar a las metas donde quiera llegar.

¿En dónde estás en tu preparación para el certamen?

Ya estoy en la recta final con una organización que me ha apoyado desde el día uno, con altas y bajas, con risas y lágrimas. Pero, lo mejor de todo es la experiencia increíble que estoy viviendo. Solo la vives una vez, y todo lo que estoy aprendiendo para ser mejor, no solo como profesional, sino como persona también.

¿Sabemos que este año Venezuela ha pasado por unos momentos bien difíciles, pero qué significa poder pararte sobre ese escenario?

Pararme en ese escenario significa que hoy, como Miss Venezuela, puedo unir por una noche y quizás darles esa alegría a nuestros queridos venezolanos. Pero, más allá de eso, yo sé que para los venezolanos, el tema de la belleza representa mucho más. En este momento, para mí, ser venezolana es un orgullo, y tengo que resaltar la valentía, el coraje y el amor con el que nosotros hemos enfrentado todos los desafíos. Existe mucho dolor en mi país, pero me parece que puedo ser ese motivo de alegría en estos momentos para todos los venezolanos. Lo voy a hacer con el mayor amor del mundo, y mis mensajes para ellos siempre van a ser de paz, tranquilidad, amor, respeto y unión.

¿Podría ser posible que en algún futuro, tu hija fuera a competir?

Hasta los momentos, ella me dice que no le gusta. Le gusta más dibujar, pero no sabemos. Aún tiene 12 años. Quizás su mentalidad cambie. A lo mejor al ver a mamá en todos estos escenarios, a ella le guste, o quizás se vaya por otras ramas. Quizás estará en algún tema del espectáculo, porque le encanta mucho el medio, no como reina de belleza, pero a lo mejor como diseñadora.

¿Cuál es la comida que más deseas que vas a comer cuando se termine el certamen?

Muchos hot dogs! Ahorita, yo estoy en una dieta, pero para aumentar de peso. Hace poco, tuve una recaída en mi peso, pero por el mismo trabajo, el mismo estrés. Pero, ya ahora me siento muchísimo mejor, y espero comerme esos perritos calientes al salir el 16 de noviembre.