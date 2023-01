Nathaly Zamora, la venezolana que revolucionó las Relaciones públicas en USA con ZAMORA GROUP

Conoce la historia de éxito de una de las relacionistas públicas latinas más exitosas de la Costa Este de los Estados Unidos.

Nueva York – Nathaly Zamora, estudió comunicación social en Venezuela, pero sus ganas de comerse el mundo la llevó a emigrar a los Estados Unidos en el 2009 para emprender, con mucho trabajo y empeño. Nathaly ha logrado revolucionar la forma de hacer relaciones públicas, logrando el éxito de todos sus clientes y volviendo marcas y servicios virales.

El éxito de su trabajo se lo atribuye al trabajar sin descanso y al crear un sentimiento de pertenencia con cada uno de sus clientes.



¿Cuál es tu misión como PR?

– Mi misión como publicista (PR) es dar a conocer el trabajo y los logros de mis clientes a través de los medios de comunicación, creando de esta manera estrategias que despierten el interés por parte de influencers y celebridades que mencionen las marcas o productos que venden mis clientes.

Al ser mencionados en las redes sociales por celebridades e influencers famosos logran el objetivo de volver un producto o servicio viral y de amplio reconocimiento a nivel global.

¿Cómo comenzaste en el mundo de las Relaciones Públicas?

– Me gradué de comunicación social en Venezuela, luego de haber estudiado ciencias pedagógicas y comencé a trabajar en agencias de publicidad llevando clientes como: Nokia Latam, DirecTv yThe Famous Grouse, entre otros. Allí fui creciendo rápidamente hasta llegar al cargo Senior y logré ser la encargada del desarrollo de muchas marcas importantes.

Al llegar a los estados Unidos en el 2009 tuve diferentes empleos hasta que logré abrir mi agencia de relaciones públicas @zamoragroup y de ahí en adelante ha sido un constante crecimiento y aprendizaje. Hoy en día tengo más de 15 años de experiencia en la industria de las relaciones públicas y del entretenimiento.

¿Cuál ha sido el momento en el que has visto reflejado tantos logros como mujer latina en la industria?

– Uno de los momentos más importantes y emotivos en mi carrera como publicista ,fue el estar y ser parte del Miami fashion week y el new York fashion week de la mano de uno de mis clientes como lo es el diseñador español Custo Barcelona, creo que luego que pasa esa presión y nervios antes y durante el desfile ,darme cuenta que yo una venezolana inmigrante, que luchó tanto por abrir su agencia y darse a conocer estaba ahí como pieza fundamental de tan importante evento en la industria de la moda ,confieso que lloré de emoción y de orgullo propio, porque una vez más había entendido que nada es imposible.

¿Qué crees que nos falta por lograr como latinos en esta industria?

– Definitivamente nos falta unión, a menudo vemos en las redes sociales a la gente hablar de la unión y el apoyo dentro de la industria, pero no lo vemos reflejado en los hechos , somos muy pocos los que recomendamos el trabajo de periodistas y colegas con otros clientes y personalidades dentro de la industria y siento que el día que eso ocurra de manera global ,ese día podremos decir que somos una industria unida.

¿Qué tipo de clientes tiene Zamora Group ?

Somos una de las pocas agencias “para no decir la única “que desarrolla clientes de diferentes industrias siempre enfocados en un target alto como :

Música

Moda

Belleza

Estilo de vida

Restaurantes entre otros

Algunos de nuestros clientes más importantes:

Rosa Clará la diseñadora Europea de vestidos de novia.

Custo Barcelona, diseñador español reconocido mundialmente por sus diseños coloridos y por vestir a grandes celebridades como Jennifer López, Beyoncé, Julia Roberts entre otros.

Red social: @zamoragroup y @nathalyzamora

Página web: www.zamoragroupagency.com