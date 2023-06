NOW TV: UNA OPCIÓN DE ENTRETENIMIENTO POR $20 CON MÁS DE 60 CANALES

NOW TV Live: Un nuevo servicio de streaming de TV en directo que incluye más de 40 canales populares de A&E, Afro, AMC, Animal Planet, BBC America, BBC News, Comedy.TV, Cooking, Crime + Investigation, Discovery, Discovery Life, Food Network, FYI, Great American Family, Great American Living, Get TV, Game Show Network, Hallmark Channel, Hallmark Drama, Hallmark Movies & Mysteries, HGTV, The HISTORY Channel, Investigation Discovery, IFC, Justice Central, Lifetime, Lifetime Movie Network, Magnolia Network, Military History, MotorTrend Network, OWN, Pursuit, Recipe.TV, Science Channel, Sony Movies, Sundance TV, TLC, Travel Channel, Vice, WEtv y Weather Channel. Puede accederse al servicio a través de la aplicación Xfinity Stream e incluye un DVR de 20 horas y acceso a tres streams simultáneos.