Nueva York planea reabrir la ciudad durante la primera quincena de junio

En su conferencia diaria, De Blasio dijo que la primera mitad de junio es "la oportunidad" para relajar ciertas medidas, pero apuntó a que no abrirían todo de golpe sino por fases y solicitó a las empresas que pidiesen a sus empleados que no usen el transporte público a la par que sean cautelosos con el uso del coche para no colapsar la ciudad.

