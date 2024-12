NUEVO TRÁILER – Superman en cines el 11 de julio del 2025

El superhéroe más grande del mundo regresa a la pantalla grande en un nuevo capítulo inspirador y lleno de acción, que se estrenará en cines el 11 de julio de 2025 . Dirigida por James Gunn y con su estilo característico, la película promete una mezcla de acción épica y humor y corazón. Además, la película está protagonizada por un elenco increíble que incluye a David Corenswet como Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan de The Marvelous Mrs. Maisel, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Sara Sampaio y María Gabriela de Faría, por nombrar algunos.

Superman, el primer largometraje de DC Studios en la gran pantalla, llegará a los cines de todo el mundo este verano de la mano de Warner Bros. Pictures. Con su estilo característico, James Gunn aborda al superhéroe original en el recién imaginado universo DC con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, presentando a un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

Los jefes de DC Studios Peter Safran y Gunn producen la película, que Gunn dirige a partir de su propio guión, basado en personajes de DC, Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

La película está protagonizada por David Corenswet (Twisters, Hollywood) en el doble papel de Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) como Lois Lane y Nicholas Hoult (las películas de X-Men, Juror #2) como Lex Luthor. La película también está protagonizada por Edi Gathegi (For All Mankind), Anthony Carrigan (Barry, Gotham), Nathan Fillion (las películas de Guardians of the Galaxy, Suicide Squad), Isabela Merced (Alien Romulus), Skyler Gisondo (Licorice Pizza, Booksmart), Sara Sampaio (At Midnight), María Gabriela de Faría (The Moodys), Wendell Pierce (Selma, Tom Clancy’s Jack Ryan), Alan Tudyk (Andor), Pruitt Taylor Vince (Bird Box) y Neva Howell (Greedy People).

La producción ejecutiva de «Superman» corre a cargo de Nikolas Korda, Chantal Nong Vo y Lars Winther. Tras la cámara, Gunn cuenta con colaboradores habituales, como el director de fotografía Henry Braham, la diseñadora de producción Beth Mickle, la diseñadora de vestuario Judianna Makovsky y el compositor John Murphy, además de los montadores Craig Alpert (Deadpool 2, Blue Beetle), Jason Ballantine (las películas de IT, The Flash) y William Hoy (The Batman).

Superman estará en los cines y en IMAX de todo el país el 11 de julio de 2025, e internacionalmente a partir del 9 de julio de 2025, distribuida por Warner Bros. Pictures.

Eche un primer vistazo…