Olivia Rodrigo cierra el Estéreo Picnic bajo la lluvia bogotana

Olivia Rodrigo cerró este domingo el Festival Estéreo Picnic 2025 de Bogotá, con un enérgico espectáculo realizado bajo un aguacero en la capital colombiana, lo que no impidió que el público saltara, gritara y cantara con la estadounidense.

La artista de 22 años era la más esperada del fin de semana y la fuerte lluvia no alejó al público, que se entregó por completo a la joven estrella del pop, que no solo cantó y bailó, sino que también tocó la guitarra y realizó un show muy rockero.

“Esta multitud quiere, al parecer, tener una muy buena noche (…) Esta es mi primera vez en Colombia, estoy muy feliz de estar acá. Esta mañana pude conocer su bonita ciudad”, dijo Rodrigo a la multitud.

La cantante arrancó el concierto con mucha energía al interpretar ‘Obsessed’, que puso a saltar al público que se entregó de inmediato.

La versatilidad de su repertorio llevó a los asistentes por varios estados de ánimo, pues hubo mucha alegría, pero también momentos más nostálgicos con las interpretaciones de temas como ‘Favorite crime’ o ‘Teenage dreams’.

Para el cierre, Rodrigo interpretó ‘Brutal’, ‘All-american bitch’, ‘Good 4 u’ y ‘Get him back’, con las que reivindicó la conexión con su público en una noche inolvidable para los bogotanos.

“Te amo mucho”, gritó Rodrigo al despedirse del público y cerrar por lo alto la edición 2025 del festival musical más importante de Colombia.

La jornada también tuvo como uno de sus platos fuertes el show de la chilena Mon Laferte, que entregó lo mejor de su repertorio con un espectáculo muy visual.

“Hola Colombia, mi amor”, dijo la chilena al público mientras interpretaba ‘Mi buen amor’ entre los gritos de la multitud, que cantó con mucha emoción esa canción.

Mon Laferte hizo en la capital colombiana un recorrido de una hora por lo mejor de su repertorio, que incluyó canciones como ‘Amárrame’ o ‘Tu falta de querer’.

Otro de los shows que cerró por lo alto el festival fue el de la banda australiana Empire of the sun, que presentó un espectáculo en el que los vestuarios, las imágenes y la interpretación transportaron al público al mundo de fantasía creado por la agrupación.

El vocalista del grupo, Luke Steele, se cambió varias veces de vestuario y reivindicó su estatus de estrella de rock, pues dominó la tarima, al público y puso a saltar a la multitud. Incluso rompió una guitarra que decía ’Colombia flow’.

Empire of the sun interpretó, entre otros exitos, ‘Changes’, que abrió el concierto; ‘We are the people’, que puso a bailar al público; ‘Walking on a dream’, que era la canción más esperada por multitud, y ‘Alive’, que cerró por lo alto la presentación.

La fiesta de cierre del festival también tuvo la presentación del trío australiano Rüfüs Du Sol y del canadiense Caribou, que dieron el toque fuerte de electrónica al último día.