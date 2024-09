Olivia Rodrigo y Justin Timberlake encabezan cartel del Festival Estéreo Picnic de Bogotá

Los estadounidenses Olivia Rodrigo y Justin Timberlake y el canadiense Shawn Mendes fueron anunciados este martes como los cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic (FEP) de Bogotá del próximo año, que se celebrará los días 27, 28, 29 y 30 de marzo en la edición más pop de su historia.

“El Festival que se hizo bogotano desde el año pasado y que con orgullo llama al mundo entero para vivir los cuatro mejores días de 2025 acá en nuestra ciudad, en nuestra casa”, celebró la organización del FEP en un comunicado.

Rodrigo, de 21 años, es uno de los fenómenos del pop actuales más escuchados, mientras que Timberlake es una de las estrellas de la música más reconocibles de las últimas décadas que alcanzó el estrellato junto a la banda NSYNC.

El grupo australiano de dance alternativo Rüfüs du Sol, la reconocida cantante y guitarrista Alanis Morissette, la banda de metal progresivo Tool, la banda de rock estadounidense The Black Keys y el dúo de música electrónica Justice completan los grandes nombres de esta nueva edición de uno de los festivales de música más importantes de Colombia.

“Magia pura en cada línea para bailar, cantar, llorar, saltar y abrazarse aquí y ahora”, en palabras del festival, que por segundo año consecutivo se celebrará en el Parque Simón Bolívar, en el corazón de la capital.

Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire of the Sun, Zedd, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean y Tate McRae también deleitarán al público colombiano junto a otros artistas de renombre en la región como Nathy Peluso y la banda LosPetitFellas.

“Los mejores cuatro días del año en el parque. ¡Así se siente estar vivos!”, escribió la organización del festival en sus redes sociales, donde hizo el anuncio de su cartel simultáneamente con los festivales Lolapalooza de Chile, Argentina y Brasil.

Junto al anuncio de los protagonistas musicales de la edición número 13 del reconocido festival salieron a la venta las entradas. EFE