Omara Portuondo: “No me retiro de la música”

La legendaria diva del Buena Vista Social Club, la cubana Omara Portuondo, anunció este viernes que, pese a que ha dejado los conciertos largos, seguirá haciendo grabaciones y otras actividades.

“Ya no haré más conciertos en vivo largos porque me fatigo, y es natural por mi edad. Pero dejo claro que no me retiro de la música. Continuaré con mis grabaciones, y otras actividades, que mi edad y salud me permitan”, aseguró Portuondo en la red social Facebook.

La cantante agregó que “mientras tenga fuerzas” y el apoyo de familiares, amigos y seguidores seguirá cantando.

EFE

