Pilates, despliega tu mejor versión ¡a cualquier edad!

¿Estás encorvado cuando trabajas o cuando estás frente al ordenador, y así permaneces ocho horas o más?, ¿Tienes dolores y molestias en la zona lumbar o cervical?, ¿Eres consciente de los hábitos que mantienes y que te causan esas molestias? Te mostramos las claves del método Pilates.

“Pilates puede ayudarte a que eduques tu cuerpo y tu mente para así generar una mayor conciencia corporal. Pilates no solo es saludable, sino que es eficaz, es útil para tu vida y tu trabajo y además es accesible a todos, y a todos nos reta a mejorar”. Así nos lo han explicado a EFE desde un centro de Pilates en Madrid, PilatesBM-Torrelodones, su directora-fundadora Beatriz González que nos recomienda practicar este método de entrenamiento a cualquier edad ya que “consigue sacar de nosotros mismos, nuestra mejor versión, tengas la edad que tengas”.

De lo que se trata -nos dice esta bailarina y profesora de Pilates que antes lo fue de Ballet Clásico- es que este método nos ayude a conectar con el potencial que tenemos pese a que con el tiempo lo hayamos ido dejando dormido o que incluso nos haya podio pasar ya alguna factura.

“A Pilates uno viene a conectar consigo mismo, a no resignarse, a no claudicar ante las ‘goteras’ de los años, sino a preparar nuestro cuerpo para ello. Por eso da igual la edad”. Esto es una de sus muchas ventajas, de ahí que guste tanto con la gente. “Ese es mi objetivo -afirma- que las personas que vienen a nuestro estudio experimenten ese cambio en su cuerpo y en su mente”.

EFE: ¿Cuales son para ti los puntos claves por los que recomiendas practicar Pilates?

PilatesBM: Te lo sintetizo en cinco que explico en mis clases y que son básicos. Primero, por nuestro bienestar general, porque nuestra salud futura depende de los hábitos -o malos hábitos- que hayamos tenido o ido acumulando y porque, como, todos sabemos prevenir hoy es curar mañana.

Segundo, porque nos hace sentir bien, más fuertes, tonificados, más optimista y seguros. Y esto es una realidad que destacan los que lo practican. Tercero, porque con el tiempo te conoces mejor al conocer mejor tu cuerpo y porque evidentemente con su práctica adquieres mejor forma física. Cuarto, porque corregirá tu postura y aliviará los dolores provocados por malas posturas o una vida sedentaria y quinto, porque mejorará inevitablemente tu rendimiento personal.

Para mí, Pilates es el mejor método de entrenamiento corporal, postural que conozco, es accesible a todos y a todos reta a mejorar. Es eficaz y es útil para el día a día vida y para nuestro trabajo y no es una frase entusiasta, ahí están los resultados de quienes lo practican con regularidad: experimentan un cambio total y en pocas clases se aprecia.

EFE: Este método, Pilates lleva tiempo de moda, tiene muchos seguidores, lo practican cada vez más deportistas, actores y otros profesionales….

PilatesBM: Pues si. ¿Y por qué? porque es una gran herramienta de entrenamiento y como es lógico lo es para los deportistas de cualquier disciplina que tienen que tener su cuerpo en óptimas condiciones. Dependiendo del deporte o la actividad física que practiques, te ayuda a incrementar y potenciar tu rendimiento además de previr lesiones.

Pilates se encarga de poner los cuerpos a punto, lo más perfecto posible para el deportes que hagas: Si quieres correr, correrás mejor; si haces natación, nadarás mejor; si bailas, bailarás mejor… .¡para lo que sea!…. Pilates aumenta el rendimiento.

De ahí que los deportistas de élite o del ballet se complementen con esta práctica porque, -insisto-, previene lesiones y optimiza al máximo los entrenamientos; porque entrenas el cuerpo en su totalidad, compensando las deficiencias naturales o asimetrías de cada especialidad deportiva. Porque – y sigo- es un recurso físico que ayuda al control, la concentración y al autoconocimiento del cuerpo que enseña a gestionar y dosificar tus fuerzas. Y por algo muy importante: te enseña que a través del control de la respiración mejoras el rendimiento y la resistencia.

EFE: En tu caso, me comentas que procedes del mundo de la danza clásica, bailarina del Ballet Clásico Nacional y después de la primera compañía que formó Victor Ullate a finales de los ochenta… Como profesora ¿qué te aporta tu bagaje profesional de ser bailarina y profesora de ballet para pilates?

PilatesBM: Ser ¡dos en una! (ríe). Muchos bailarines nos hemos reinventado y formado después en el método Pilates porque hemos reconocido en él que es un gran método, por su colocación, su forma precisa de trabajar el cuerpo… la postura…., cualidades que han hecho que nos convenza, y nos guste tanto.

Mira, muchos -que no todos, obviamente- de los primeros profesores de Pilates procedían del mundo de la danza. No es casual que su ‘inventor ‘Joseph Pilates se inspirara precisamente en la colocación del cuerpo de los bailarines, -los hombros, la cadera, la espalda…..- en esos movimientos precisos y a la vez coordinados del ballet… Esto ha hecho que a los bailarines nos haya seducido este método porque nos sentimos identificados.

Además conocemos, por nuestra profesión, el movimiento del cuerpo. En mi caso, el ballet me ha aportado la conciencia del dinamismo, el movimiento, la coreografía, incluso. Para mi no se trata de solo de la ejecución puntual de unos ejercicios concretos, mecánicamente, sino también -y no lo puedo evitar- les tengo que aportar algo más….esa cadencia que tiene el movimiento natural del cuerpo. Todo es ¡movimiento!. Yo no entiendo una clase de Pilates si no está mínimamente coreografiada, con sus tiempos, con su ritmo, con sus: ¡acentos!…A la gente le encanta.

EFE: ¿Cómo surge o nace este método, en que se inspira?

El pilates se conoce desde principios de siglo. Es muy revelador su origen. El creador del pilates, como te digo, fue Joseph Pilates, un atleta alemán, de origen griego, nacido cerca de Düsseldorf en 1883. Su apellido real era Pilatu, y llegó a ser en un atleta destacado a pesar de haber sufrido todo tipo de obstáculos, una infancia llena de problemas de salud. Padeció raquitismo, asma, fiebre reumática y anquilosis articular. Pues bien, a pesar de sus limitaciones fue todo un ejemplo de superación. Fue esa misma debilidad muscular que padeció la que le llevó a interesarse por todo tipo de métodos para fortalecer su cuerpo.

Empezó a aplicar su propio método entrenamiento durante la Primera Guerra Mundial y en la década de los años veinte se afincó en EEUU con su mujer donde abrieron el primer centro especializado. ¿Y dónde?, casualidades de la vida, en el mismo edificio de una importante compañía de ballet. Aquellos bailarines acudían a él cuando se lesionaban, para que les rehabilitara, les aconsejara….por eso conocía tan bien el movimiento del cuerpo humano: a través de esos bailarines.

¿En que se inspira…? en muchas técnicas, en la lucha grecorromana, en el yoga, el boxeo, las artes marciales, en la danza y hasta en el movimiento de los animales. Con todo ello elaboró su propia metodología.

EFE: ¿Cuándo se recomienda empezar a “hacer” pilates?

PilatesBM: Lo bueno del pilates es que se puede empezar a practicar en cualquier momento, a cualquier edad, porque precisamente, para eso está. No es necesario que nos duela nada, al revés, conviene hacerlo para prevenir el futuro, para fortalecer y tener a punto nuestro cuerpo, y aprender a escucharlo. En definitiva, insisto te ayuda a entrenar lo que practiques con más éxito y a que elimines esos hábitos de vida perjudiciales que todos, inevitablemente, hemos ido incorporando con el paso del tiempo.

EFE ¿Cuántas horas se recomienda practicarlo?

PilatesBM: Con el trabajo de dos horas a la semana, o una si no se puede dedicar más, puedes ver cómo tu cuerpo cambia, se fortalece, se alarga, como se afina tu cintura, cómo adquieres más flexibilidad, o en el caso de deportistas cómo preparan y acondicionan el cuerpo para la mejor práctica de otros deportes. Esta práctica no anula las demás, al revés, te mejora y te prepara para ellas.

EFE: Se puede practicar online, ¿es una buena solución ante la falta de tiempo para acudir en persona?

PilatesBM: Hay muchas vías para llegar a él. Nosotros ofrecemos clases online cuyos contenidos actualizamos periódicamente para que se pueda avanzar y mejorar en la práctica diaria o semanal, y comprobar los progresos Las clases grabadas están dirigidas por profesores, cualificados y con experiencia. Se puede acceder desde https://pilatesbm.es/contacto-pilates-torrelodones/

Amaia Osuna

EFE-REPORTAJES