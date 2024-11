Pimpinero: Sangre y Gasolina se estrenará exclusivamente en Prime Video el 22 de noviembre

Prime Video anunció la fecha de uno de los estrenos más esperados del año: Pimpinero: Sangre y Gasolina se lanzará exclusivamente el viernes 22 de noviembre en Prime Video a nivel mundial en más de 240 países y territorios. Luego de que fuera selección oficial y su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto ha sido presentada en prestigiosos festivales de cine alrededor del mundo como el Festival Internacional de Cine de Río, el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival de Cine Latino y el Festival de Cine Latino de Nueva York, entre otros.

Pimpinero: Sangre y Gasolina está ambientada en el desierto de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde los contrabandistas de gasolina conocidos como “pimpineros” arriesgan sus vidas transportando combustible ilegal de un país a otro. Cuando Juan (Alejandro Speitzer), el más joven de un clan de tres hermanos involucrados en este peligroso comercio, se ve obligado a trabajar para un siniestro rival, el lado oscuro del negocio queda al descubierto con trágicas consecuencias. Determinada a descubrir los secretos horribles que envuelven esta tierra de nadie, la novia de Juan, Diana (Laura Osma), emprende un viaje en búsqueda de la verdad.

Dirigida por el aclamado cineasta Andrés Baiz (Griselda, Narcos, The Hidden Face), la película marca el regreso triunfal de Baiz a la gran pantalla tras una exitosa carrera dirigiendo series globales. Pimpinero: Sangre y Gasolina explora los poderosos y universales temas de las fronteras y los lazos familiares, que la convierten en una obra imperdible para el público de todo el mundo. El elenco incluye a Alberto Guerra (Griselda), Alejandro Speitzer (La Cabeza de Joaquin Murrieta), Laura Osma (Goles en contra) y el galardonado artista Grammy® Juanes.

La película es producida por Dynamo. Está escrita por María Camila Arias (Birds of Passage) y dirigida, escrita y producida por Andrés Baiz (Griselda, Narcos, The Hidden Face). El equipo de producción incluye a Andrés Calderón (La Cabeza de Joaquin Murrieta, Narcos) como productor y a Cyndi Rojas (Mile 22) como productora asociada.

Pimpinero: Sangre y Gasolina se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power y AIR, entre otras.