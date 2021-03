Ponte en forma este 2021 con Silvy Araújo

La famosa coach de entrenamiento y nutrición colombiana nos cuenta sus secretos mejor guardados. Además 2 programas infalibles para lograr el cuerpo que quieres. ¡Imperdible!

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: York Carmona



La couch colombiana Silvana Araújo es graduada de la Universidad de Miami en Psicología y con una especialización en Teatro. Hizo un curso de actuación en The Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York. Paralelo a sus estudios, se preparó como orientadora o coach de estilo de vida saludable y de acondicionamiento físico. Se dedicó a compartir sus conocimientos a través de sus redes sociales, creando una comunidad. Es de aquí, su crecimiento en el último año como entrenadora, modelo y vlogger fitness en Latinoamérica.

A sus 27 años ha impactado una comunidad de millones de mujeres, a las cuales ha ayudado a cambiar su vida a través del ejercicio y mentalidad saludable.

Actualmente cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, todos motivados por su energía del #NOMERINDO y su guía en rutinas de fuerza, sus tips y recetas para llevar una alimentación equilibrada.

Fue elegida por la Revista Forbes como una de las celebridades Fit más importantes de Colombia en la edición de Febrero 2021.

Silvy, primero fuiste psicóloga, pero con ganas de ser actriz… ¿Cómo terminas en el mundo del entrenamiento físico y la nutrición?

– (Risas), sí. Mi sueño siempre fue ser actriz y también psicóloga ya que amo entender a las personas y sus sentimientos.

¿Desde cuándo empezaste este estilo de vida saludable?

– Hace aproximadamente 9 años en los cuales he adquirido, conocimiento y experiencia.

¿Cómo llegaste a 1.5 millones de seguidores en Instagram?

– En plena pandemia mundial, donde todas las personas debían permanecer en casa, dije…, tengo que hacer algo… Y se me ocurrió hacer una comunidad a través de en vivos en Instagram donde se conectaban más de 6,000 personas al día. Duré 7 meses haciendo en vivos y la voz se fue corriendo.

¿Cómo nace el equipo #NOMERINDO?

– Gracias a la fuerza que tomaron mis redes sociales en pandemia nació el equipo “NO ME RINDO”, el cual cuenta actualmente, con una comunidad en Facebook de más de 60,000 mujeres activas. Durante mis transmisiones gritaba NO TE RINDAS y las chicas lo tomaron como frase de batalla mientras el entrenamiento se ponía más intenso.

¿Cómo lograste juntar a este grupo de influencers y actrices colombianas a tus rutinas?

– La verdad como te digo todo fue muy orgánico. Actrices como Lina Tejeiro, Laura León, Johanna Fadul, Laura León y la cantante Paola Jara, se unieron a mis entrenamientos a través de las redes sociales.

¿Cómo tornas una pasión en una marca?

– Con el éxito de mis en vivo creé mi marca SILBE, la cual ofrece principalmente un reto con dos modalidades; El reto BeYOU ofrece 8 semanas, 4 fases y entre 5 y 6 días a la semana de entrenamientos follow along. Y el reto BeYOU360, el cual ofrece la misma metodología de entrenamientos y adicional cuenta con un plan completamente personalizado por el nutricionista Andrés Zapata.