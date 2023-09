Powell no aclara si habrá más subidas de tipos de interés antes de final de año

Economistas, inversores y analistas siguieron de cerca la comparecencia de Powell en busca de pistas sobre si el banco central estadounidense seguirá subiendo los tipos de interés antes de que acabe el año, en su lucha por reducir la inflación sin llegar a provocar una recesión.

Nueva York – El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, no aclaró este miércoles si habrá más subidas de tipos de interés antes de fin de año y siguió manteniendo la postura del regulador: esperar a más datos y analizarlos reunión tras reunión.

“Mantenemos la tasa y esperamos más datos. Realmente queremos ver evidencia convincente de que hemos alcanzado el nivel apropiado” de subidas, manifestó en una rueda de prensa después de que la Fed anunciara un pausa en las subidas de tipos de interés, tras las once alzas consecutivas que ha realizado desde marzo del año pasado.

“Hemos visto avances y lo agradecemos. Pero, ya saben, necesitamos ver más avances antes de estar dispuestos a llegar a concluir las subidas”, dijo.

Los tipos se sitúan actualmente en una horquilla del 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.

En todas sus reuniones desde que comenzó la racha de subidas en marzo de 2022, los miembros del FOMC, órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, han decidido subirlos, salvo el pasado junio, cuando decidieron tomarse una pausa. En julio, sin embargo, volvieron a aumentarlos.

Las próximas decisiones, según insistió Powell, “dependerá en la totalidad de la información disponible”, sobre el mercado laboral, el crecimiento, los riesgos y otros eventos que puedan tener un impacto.

“Seguiremos tomando nuestras decisiones reunión tras reunión según la totalidad de la información entrante y sus implicaciones para las perspectivas de la actividad económica y la inflación”, sostuvo.

El presidente de la Fed subrayó su disposición a subir los tipos “en caso de que sea apropiado”, como también a mantener una política restrictiva hasta que tengan confianza en que la inflación “avanza a la baja de forma sostenible” hasta el objetivo marcado del 2 %. Ese porcentaje es 1,7 puntos porcentuales menos que la cifra registrada en agosto.

“Restaurar la estabilidad de los precios es esencial para sentar las bases para lograr el máximo empleo y precios estables a largo plazo”, dijo en su conferencia de prensa.

Powell expresó además su confianza en la posibilidad de lograr un aterrizaje suave para la economía con una disminución de la inflación sin provocar una recesión, aunque admitió que esta posibilidad podría depender de “factores” que escapan al control de la Fed.

“Siempre he sostenido que un aterrizaje suave es posible, que realmente existe un camino hacia ese aterrizaje suave. He pensado eso y lo he afirmado desde que comenzamos con esto. También es factible que dicho camino pueda estrecharse o ensancharse. En última instancia, aparentemente, esta determinación podría ser influenciada por factores que están fuera de nuestro control”, afirmó.

La Fed publicó también hoy sus últimas proyecciones económicas, que elevaron el crecimiento bruto del país hasta el 2,1 %, frente al 1 % proyectado en junio. Además, calculan que la inflación cerrará el año en el 3,3 %, una décima más que lo pronosticado en junio, mientras que en 2024 caerá hasta el 2,5 %. EFE