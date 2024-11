PREVIA DEL PARTIDO: NEW YORK RED BULLS VS. NYCFC

Los Red Bulls se dirigen a Citi Field para enfrentarse al NYCFC en el primer derbi neoyorquino de la postemporada

Los New York Red Bulls se dirigen al Citi Field para enfrentarse al New York City FC en las Semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la Copa MLS Audi 2024 el sábado 23 de noviembre. El saque inicial está programado para las 5:30 p.m. ET con cobertura en MLS Season Pass en Apple TV en inglés y español, y New York Red Bulls Radio en inglés a través de la aplicación New York Red Bulls y NewYorkRedBulls.com.

Detalles del partido

La cobertura en el Pase de Temporada de la MLS en Apple TV comienza a las 5:30 p.m. ET. Steve Cangialosi tendrá la responsabilidad principal de la narración y estará junto a Danny Higginbotham en el lado inglés, mientras que Bruno Vain tendrá la responsabilidad de la narración y estará junto a Andrés Agulla en el lado español. New York Red Bulls Radio comienza a las 5 p.m. ET con Countdown to Kickoff, presentado por Toyota, conducido por Matt Harmon y Steve Jolley.

Los Red Bulls han alcanzado las semifinales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018. Nueva York derrotó a los campeones defensores de la Copa MLS, Columbus Crew en la Ronda Uno después de ganar 1-0 en Lower.com Field el 29 de octubre y luego derrotaron a la Crew de nuevo después de una emocionante tanda de penaltis de 5-4.

Este será el 30º enfrentamiento entre Red Bulls y NYCFC en todas las competiciones, con ventaja para los Red Bulls, que tienen una marca de 15-10-4. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en la postemporada. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en la postemporada. En competiciones fuera de la temporada regular de la MLS, los Red Bulls han registrado una marca de 4-0-0 en esos partidos. Esta temporada, el NYCFC ha derrotado a los Red Bulls en dos ocasiones. Los Red Bulls tienen una marca de 2-2-1 en sus últimos cinco partidos contra el NYCFC.

El portero Carlos Coronel registró 10 paradas en los dos primeros partidos de los Playoffs de la Audi 2024 MLS Cup, incluyendo ocho paradas en el primer partido de la primera ronda contra el Columbus Crew, lo que supuso el segundo mayor número de paradas en un partido de playoffs en la historia de la franquicia. Coronel ha registrado seis paradas en 11 partidos de su carrera en todas las competiciones contra el New York City FC. El internacional paraguayo ocupa el quinto lugar en paradas durante los Playoffs de la Copa MLS Audi 2024.