Puerto Rico demanda a fabricantes de insulina por aumentar su precio

Los demandados son Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc, detalló Justicia este miércoles en un comunicado.

Gustavo Reyes / / / 75

