¿Qué hizo a Selena Gomez brillar más que nunca en 2024?

Por Michelle Roncal

Selena Gomez está cerrando 2024 con un brillo tan intenso que parece inalcanzable, demostrando que ninguna meta es imposible. Este año, la actriz, cantante y empresaria alcanzó grandes hitos profesionales y personales, enfrentando críticas mientras inspira a millones con su autenticidad y resiliencia.

Conquista del Cine y Televisión

Su papel como Jessie Del Monte en Emilia Pérez, un musical que la catapultó al centro de atención de la temporada de premios, le ha asegurado una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto. Esto marca un nuevo capítulo en su carrera como actriz, donde ha demostrado su capacidad para brillar en cualquier género.

Aunque su actuación ha sido celebrada por muchos, recibió muchas críticas por su forma de hablar español en la película. Uno de los comentarios más destacados fue el de Eugenio Derbez, quien calificó su actuación como “indefendible”. Sus comentarios provocaron reacciones en contra e incluso una respuesta de Selena en un vídeo de Tik Tok: “Entiendo de dónde vienes. Lo siento, lo hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”. Aunque Derbez emitió una disculpa pública, parece que perdió más de 3 millones de seguidores en las redes sociales por estos comentarios.

Mientras tanto, Selena sigue triunfando. En televisión, su papel de Mabel Mora en Only Murders in the Building sigue siendo uno de los favoritos del público y la crítica, y le ha servido este año para conseguir una nominación adicional al Globo de Oro como Mejor Actriz en una serie de televisión musical o de comedia.

La Billonaria más Humilde del Mundo

En septiembre, Selena alcanzó un patrimonio de 1.3 billones de dólares según el índice de billonarios de Bloomberg, convirtiéndose en una de las pocas mujeres jóvenes en lograrlo. Rare Beauty, su marca de cosméticos, no solo redefine la inclusión en la belleza, sino que también dona el 1% de sus ganancias para apoyar la salud mental. Ser billonaria y retribuir a la sociedad es parte de su esencia.

Un dato curioso: Selena vive con sus abuelos. O, mejor dicho, ellos viven con ella. Y obviamente no es por necesidad, sino porque es muy familiar, un hecho que resalta aún más su humildad.

Ganando en la Vida Y También en el Amor

Con respecto a su vida amorosa, Selena sorprendió a todos anunciando su compromiso con el productor musical Benny Blanco. Los famosos son propensos a los gestos románticos grandiosos. Pero ellos optaron por algo mucho más íntimo y menos extravagante: un picnic temático de Taco Bell, que resume su sentido del humor y su relación auténtica.

Superando los Obstáculos

Por si todo esto no fuera suficiente inspiración, hablemos de la montaña de obstáculos que Selena ha superado y con los que sigue lidiando a diario.

Vive con lupus, un doloroso tipo de enfermedad autoinmune, y trastorno bipolar. Ha sido muy abierta sobre ambos diagnósticos. Además, tiene que nadar constantemente en un mar de comentarios odiosos sobre su apariencia en las redes sociales. Pero Selena persiste. Este año, no sólo ha compartido su historia en entrevistas y documentales, sino que también ha utilizado su plataforma para desmitificar la terapia y animar a otros a dar prioridad a su bienestar.

Un Legado de Esperanza

2024 no sólo ha sido el año de Selena Gomez en términos de premios, romance y riqueza, sino también en cómo ha utilizado cada paso adelante para inspirar a los demás. Si algo está claro es que esto es sólo el principio de un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras.