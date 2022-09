Raúl Contreras, el mexicano que revolucionó Broadway con “Moulin Rouge”

El capitán de danza de la obra basada en la película de Baz Lurmann, nos cuenta su historia y su largo camino hasta llegar a la meca del teatro en los Estados Unidos.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: iVoice Communications



Moulin Rouge! The Musical está dirigido por el ganador del Premio Tony Alex Timbers y con guion del ganador del Premio Tony John Logan, la coreografía de la ganadora del Premio Tony Sonya Tayeh y la supervisión musical, orquestaciones y arreglos del ganador del Premio Tony Justin Levine.

El equipo de diseño de Moulin Rouge! The Musical incluye al ganador del Premio Tony Derek McLane (sets), la ganadora del Premio Tony Catherine Zuber (vestuario), el ganador del Premio Tony Justin Townsend (iluminación), el ganador del Premio Tony Peter Hylenski (sonido), el ganador del Premio Drama Desk David Brian Brown (pelucas y diseño de cabello), Sarah Cimino (Maquillaje) y el ganador del Premio Tony Matt Stine (Productor de Música). El casting está a cargo de Jim Carnahan y Stephen Kopel.

¡Entra en un mundo de esplendor y romance, de exceso deslumbrante, de brillo, grandeza y gloria! Un mundo donde bohemios y aristócratas se codean y se deleitan en un encanto electrizante. Abre el champán y prepárate para el espectacular… Bienvenido a Moulin Rouge! The Musical.

La icónica película de Baz Luhrmann cobra vida en el escenario, remezclada en una nueva extravagancia musical. Moulin Rouge! The Musical es una celebración teatral de la verdad, la belleza, la libertad y – sobre todo – el amor. Moulin Rouge! The Musical es más que un musical; es un estado mental.



Como en la película, Moulin Rouge! The Musical celebra más de 160 años de música – de Offenbach a Lady Gaga. El musical de escenario cuenta con muchas de las canciones icónicas de la película y también incluye éxitos recientes lanzados desde la película que se estrenó hace 20 años.

Esta semana hablamos con el mexicano Raúl Contreras lidera el equipo de bailarines aparece con el apoyo de la Asociación de Actores.

Hablemos de tus comienzos y de cuándo empezó el amor por la música

– Empecé a bailar a los 7 años. También estaba en el coro y practicaba natación, pero fue a los 8 años cuando vi por primera vez Cirque Du Soleil cuando me enamoré del circo, de los clavados, las acrobacias, el jazz y el ballet. Lastimosamente en México no teníamos el dinero para pagar la escuela de circo que queda en Montreal entonces decidí estudiar danza y mi visión se extendió un poco más.

¿Cuándo llegas a Nueva York?

– Conseguí audiciones para el Ballet Hispanic hace 4 años y me mudé a Nueva York por una temporada, pero me lastimé y me tuvieron que operar. Durante mi primer año viviendo en la Gran Manzana conozco Broadway y me hago amigo de muchos actores allí y decidí audicionar.

¿Qué pasó en la pandemia?

– Audicioné para West Side Story y una semana después de hacer el lanzamiento por todo lo alto llegó la pandemia… Tuve que recurrir a GoFund Me para poder pagarme la visa. Hace un año audicioné para “Moulin Rouge” pero aún mi vida no estaba lista. Por fin a finales del año pasado logré tener mi vida y entrar al elenco de la obra más emblemática de Broadway y ahora mismo soy elcapitán de danza, un cargo que me hace sentir muy orgulloso y contento de que, aunque fue un camino muy duro siempre lo vi como un aprendizaje masivo y constante.