Erick Elias nos regala “Días Mejores”

El actor mexicano nos trae una serie que habla de los padres y de cómo son de importantes las segundas oportunidades.

Nueva York – Días Mejores (When You Least Expect It), es una dramedy que reúne a cinco personajes que coinciden en una terapia grupal para sobrellevar la pérdida de un ser querido, mostrando con optimismo cómo, a pesar de las heridas, tarde o temprano es posible volver a reír, amar y, sobre todo, volver a vivir.



Días Mejores cuenta con un elenco estelar y muy internacional: el mexicano Erick Elias (“100 días para enamorarnos” y “Betty en NY”) y los españoles Marta Hazas (“Velvet”) y Francesc Orella (“Merlí”).

Erick Elias hace el papel de Pardo, un rockero mexicano que llega a la terapia grupal luego que fallece su ex pareja y madre de sus hijos, dejándolo con la responsabilidad de hacerse cargo de unos hijos que prácticamente desconoce.

¿Cómo llegaste a este nuevo proyecto?

– Me lo ofrecieron mientras estaba grabando una película y me mandaron los guiones. Me encantó todo lo que leí y me gustó mucho la idea de mudarme 5 meses a Madrid por este proyecto que disfruté mucho haciendo.

¿De qué se trata la serie y quién es Pardo?

– La serie se trata de cuatro padres que pierden a su pareja y llegan a terapia para poder superar ese dolor. Mi personaje es Pardo, un rockero que tuvo una relación con aun mujer española años atrás con la que tuvo dos hijos a quienes no ve desde entonces. Posteriormente, lo llaman y le dicen que la madre de los niños murió y que tiene que hacerse cargo de ellos.

¿Habrás segunda temporada?

– “Días Mejores” es una serie corta de solo 10 capítulos y sí, estamos en platicas para una segunda temporada.



Alguna anécdota durante la grabación?

– La primera terapia de grupo es real. Todos nos conocimos ese día e improvisamos con lo que habíamos construido del personaje. Todo lo que ven es real y así lo quiso el director. Nos encantó el resultado.

¿Nuevos proyectos?

– Tengo dos películas que están por estrenarse. Una que grabé en México y otra en Argentina.