ROBIN HOOD ELEVA A LÍDERES LATINOS A SU NUEVA COHORTE DEL FONDO DE PODER

(NYCETC) trabaja para asegurar que todos los neoyorquinos tengan acceso a las habilidades, capacitación y educación necesarias para prosperar en la economía local, y que las empresas puedan mantener una fuerza laboral altamente calificada. “Abordar la pobreza en las comunidades históricamente marginadas requiere una estrategia holística que incluya todos los servicios esenciales necesarios para que un individuo prospere, no solamente sobreviva”, dijo Ortiz. “Para mí, el desarrollo efectivo del talento y el acceso a oportunidades de empleo de calidad con escaleras a carreras es un derecho humano. Corresponde a organizaciones como la nuestra abogar por políticas que desmantelen los estereotipos dañinos que se imponen a las comunidades históricamente marginadas. Sólo entonces todos los neoyorquinos podrán acceder a oportunidades y propósitos económicos que, a largo plazo, conducirán a una ciudad de Nueva York más inclusiva y equitativa para todos”.

The Knowledge House

America on Tech

One Brooklyn Health System

Las organizaciones del Fondo de Poder reciben inversiones catalíticas. Se benefician del acceso de asistencia de gestión y del apoyo de la red de Robin Hood, para desarrollar su capacidad, incluida la asistencia con el reclutamiento de miembros de la junta, la recaudación de fondos y la planificación estratégica, además del acceso intencional a redes filantrópicas, gubernamentales y de socios comunitarios. Los líderes también reciben fondos autodirigidos para el apoyo de elevación de liderazgo.

El Fondo de Poder se beneficia de la orientación de su estimado Asesor, incluyendo Cecilia A. Conrad de Lever for Change, Cheryl Dorsey de Echoing Green, Darren Walker de la Fundación Ford, Jennifer Ching de North Star Fund, Khalil Muhammad de Harvard Kennedy School, Kriste Dragon del Instituto Pahara, Marc Morial de la Liga Urbana Nacional, Shawn Lytle del Macquarie Group, Sheena Wright de United Way de Nueva York , Soledad O’Brien de Soledad O’Brien Productions, y Vanita Gupta de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.

El Fondo de Poder fue sembrado con una inversión inicial de $10 millones por Robin Hood, con inversiones adicionales de socios, incluyendoSalesforce, la Stavros Niarchos Foundation (SNF), Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies, BlackRock, Capital One, Macquarie Group, NBCUniversal y Warburg Pincus, además del apoyo del programa de partidos de los empleados de Bridgewater Associates, Goldman Sachs Gives y Tudor Investment Corporation. Robin Hood continuará anunciando trimestralmente a los líderes del Fondo de Poder. Para obtener más información sobre el Fondo de Poder, visite

