Senadores demócratas prometen ser el baluarte del derecho al aborto en EE.UU.

Los progresistas hicieron este anuncio en una rueda de prensa con motivo del 50 aniversario, celebrado el domingo, de la sentencia del Tribunal Supremo "Roe contra Wade" por la que se legalizó el aborto en EE.UU., aunque fue revocada en junio por esa misma corte.

Nueva York – Senadores demócratas en EE.UU. prometieron este martes ser el baluarte del derecho al aborto ante la amenaza republicana de prohibirlo a nivel federal.

Los legisladores defendieron pasar a la “ofensiva” en la Cámara Alta para proteger el derecho de la mujer a decidir, frente a los esfuerzos en la Cámara Baja, dominada por los republicanos, por socavarlo.

“Nosotros somos el baluarte. Lo que están tratando de hacer no pasará, no se sustentará, no vamos a dejar que suceda”, aseguró el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ante la voluntad republicana de ilegalizar el aborto en todo el país.

Miles de defensores del derecho al aborto tomaron las calles este domingo para contraatacar el retroceso en el 50 aniversario del fallo que permitió legalizar el aborto.

Schumer opinó que “lo que tenía que ser un día de celebración, fue un día de luto”, puesto que el movimiento MAGA (“Make America Great Again”), que aglutina a los seguidores del expresidente Donald Trump, se ha hecho con el poder de las decisiones personales de salud.

“El Senado de los Estados Unidos tiene que actuar. No vamos a jugar a la defensiva, vamos a jugar a la ofensiva”, reivindicó la senadora Maria Cantwell, quien pidió a los republicanos que “se levanten y ayuden a proteger el derecho de la mujer a elegir”.

La legisladora Patty Murray añadió que no se rinden y no irán “a ninguna parte”, además de que tienen intención de “bloquear todos los proyectos de ley atroces” que les mande el Partido Republicano desde la Cámara Baja.

“Ahora es el momento de que nuestros colegas republicanos del Senado de los Estados Unidos se unan a nosotros y aprueben una ley federal que proteja el derecho de la mujer a elegir en todos los estados de los Estados Unidos de América. No vamos a permitir que la Cámara de Representantes siga degradando los servicios sanitarios de las mujeres de Estados Unidos”, sintetizó Cantwell. EFE