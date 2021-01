Simeone: “Joao no ha jugado de inicio y lo ha tomado de la mejor manera”

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, resaltó que su delantero Joao Félix, ausente del once inicial en las últimas dos jornadas ligueras y probablemente también fuera de él mañana contra el Eibar, “no le ha tocado empezar el partido y lo ha manejado de la mejor manera”.

“En estos últimos partidos anteriores, todavía no en el de mañana, no le ha tocado empezar el partido y lo ha manejado de la mejor manera, siendo importante para el grupo desde el lugar que le ha tocado y cuando le entró intentando mostrar su talento y su calidad, que el equipo la necesita”, dijo Simeone en rueda de prensa en la víspera de jugar en Ipurúa este jueves a las 21.30 horas.

El técnico aseguró que le pide “lo mismo que siempre”, que esté “insertado” y “competitivo” y “seguramente en su mejor estado generará muchas oportunidades” al equipo, teniendo en cuenta que acabó el partido de la Copa del Rey contra el Cornellá con molestias en el tobillo izquierdo por un fuerte golpe.

El Atlético afronta el duelo contra el equipo armero con tres bajas: el capitán Jorge ‘Koke’ Resurrección por sanción, el central Mario Hermoso por lesión y el lateral inglés Kieran Trippier por la sanción de la Federación Inglesa, reactivada después de que la FIFA levantara el lunes la suspensión cautelar y la ratificara.

“Son futbolistas muy importantes para el equipo, pero es una gran oportunidad para compañeros que están esperando para jugar, mostrar su potencial”, respondió Simeone.

Acto seguido elogió al Eibar, al que definió como “un rival con una manera de jugar importante” del que elogió “la presión que ejercen a todo el campo”, un rasgo que “no variarán porque el míster (José Luis Mendilíbar) está convencido de lo que hace, lo hace desde hace muchos años, y va mejorando la calidad de su juego”, añadió.

En Atlético llegará a este partido nueve días después de su anterior compromiso -la victoria por 2-0 ante el Sevilla del martes 12 de enero-, una rareza en un calendario tan congestionado por la pandemia, algo que para Simeone entraña la dificultad de tener al equipo entrenando tantos días sin disputar partidos.

“No es simple, son muchos días de entrenamiento con futbolistas que están acostumbrados a jugar más asiduamente, hemos buscado la mejor manera que creíamos, ellos han entrenado en consecuencia de lo que les estoy comentando, y mañana esperamos estar bien”, valoró.

“VEO A DEMBÉLÉ CON ENTUSIASMO”

Para este duelo podría ya tener disponible a su única incorporación de este mercado de fichajes, el delantero francés Moussa Dembélé, cedido por el Olympique de Lyon francés para cubrir el hueco de Diego Costa.

“Lo veo con entusiasmo, con ganas, un delantero de área del que esperemos poder sacar lo que hemos visto de él para el Atlético de Madrid”, le definió Simeone, que explicó que de momento se están centrando en su integración en el grupo.

“Está trabajando, intentando insertarse de la mejor manera en el grupo, por suerte tiene compañeros como Kondogbia, Carrasco, Lemar, que se acercan a él para la traducción. Ya tendremos tiempo de hablar de lo que necesitamos de él, en estos días le hemos dejado que se integre”, detalló.

El mercado también está abierto para posibles salidas tras la de Diego Costa, entre las que se especula con el interés de varios clubes por el delantero serbio Ivan Sapojic -casi inadvertido en el conjunto rojiblanco esta temporada, solo ha jugado 45 minutos en la Copa del Rey- y el uruguayo Lucas Torreira, cedido por el Arsenal inglés hasta final de temporada y que ha participado en 13 encuentros, pero con un papel menguante salvo en la Copa.

“Siempre he pensado que los mercados están para que algo suceda, esperemos que terminen lo más rápido posible porque estamos contentos con la plantilla que tenemos. Es normal teniendo futbolistas importantes en nuestra plantilla que los otros equipos piensen en ellos”, zanjó Simeone. EFE

