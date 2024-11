Sin Miami, la MLS Cup pasa por los New York Red Bulls y Los Ángeles

Tras la impactante eliminación del Inter Miami de Lionel Messi, la lucha por la MLS Cup aparece mucho más abierta y encara sus semifinales de conferencia con dos equipos de Los Ángeles y dos de Nueva York entre los ocho conjuntos supervivientes.

En el Oeste, Los Angeles FC (LAFC) se enfrentará mañana a los Seattle Sounders mientras que el LA Galaxy se medirá el domingo al Minnesota United.

En cuanto al Este, el New York City y los New York Red Bulls protagonizarán mañana un picante derbi neoyorquino en tanto que el Orlando City recibirá el domingo al Atlanta United.

Sin el Inter Miami (primero del Este en la temporada regular) y el Columbus Crew (segundo y vigente campeón de la MLS Cup y de la Leagues Cup), la etiqueta de favorito en estos ‘playoff’ parece ir ahora hacia Los Ángeles con el LAFC o el Galaxy.

Primero del Oeste, el LAFC conquistó la MLS Cup en 2022 y fue subcampeón en 2023. Este año se alzó con el título en la US Open Cup y se quedó a las puertas de la gloria en la Leagues Cup.

Los franceses Hugo Lloris y Olivier Giroud son los nombres más destacados de la plantilla del LAFC, que recientemente recuperó al mexicano Carlos Vela y que tiene su principal argumento ofensivo en el gabonés Denis Bouanga, quien fue el máximo goleador de la MLS en 2023.

Además, el LAFC recibirá en su estadio y en esta semifinal a partido único a un rival que se le da especialmente bien: los Seattle Sounders (cuartos del Oeste), que acumulan seis derrotas seguidas contra los angelinos (cuatro este año) y diez partidos consecutivos sin conseguir la victoria ante los californianos.

Sin dejar la meca de Hollywood, el LA Galaxy que encabeza el español Riqui Puig también es un aspirante muy destacado y acabó segundo en el Oeste tras perder el primer puesto en la última jornada.

El Galaxy se reforzó este año con el alemán Marco Reus y cuenta con un fabuloso extremo como el brasileño Gabriel Pec.

El conjunto angelino se enfrentará a un Minnesota United que terminó sexto en el Oeste y que dio la sorpresa eliminando en la primera ronda al Real Salt Lake (tercero).

Batalla en Nueva York

El Citi Field de los New York Mets de la MLB acogerá este sábado una batalla neoyorquina entre el New York City (sexto del Este) y los New York Red Bulls (séptimos).

Los dos eliminaron a rivales de entidad en primera ronda, ya que el New York City se deshizo del Cincinnati del argentino Luciano Acosta (tercero) y los New York Red Bulls dieron la campanada ante el Columbus Crew del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (segundo).

El New York City cuenta como referentes con el uruguayo Santi Rodríguez y el costarricense Alonso Martínez mientras que los Red Bulls tienen como nombres destacados al sueco Emil Forsberg y al paraguayo Carlos Coronel.

La otra serie enfrentará al Orlando City (cuarto) contra un Atlanta United (octavo) que firmó la sorpresa del año eliminando al Inter Miami.

Atlanta intentará repetir proeza ante un Orlando con mucho talento latino: el uruguayo Facundo Torres, el argentino Ramiro Enrique, el peruano Pedro Gallese, el colombiano Iván Angulo, el argentino Martín Ojeda, el colombiano Luis Muriel, etc. EFE // Fotografia dreamstime